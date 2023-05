La Nouvelle éco : à Saint-Lactencin, des casiers de produits locaux au bord de la D943

Le long de la RD 943 à la sortie de Buzançais en allant vers Villedieu-sur-Indre, difficile de ne pas les remarquer. Une aire de stationnement avec soixante-huit casiers en libre-service a été récemment aménagée. On y trouve pour l’heure des légumes, des fruits, du fromage, de la farine issus de producteurs des environs et des œufs. Des œufs des poules que l’on voit s’ébattre dans le terrain situé à l'arrière.

“En 2021, j’ai repris l’exploitation céréalière familiale à Saint-Lactencin, explique Julien Boche, 42 ans. Pour me diversifier et apporter un revenu complémentaire, j’ai créé un atelier de 300 poules pondeuses avec pour idée de vendre les œufs en direct.” Il fait également de l’achat/revente d’autres produits locaux : légumes, fruits, fromages et farine.

Nouveaux modes de consommation et produits locaux

Tous ces produits sont donc répartis dans 68 casiers - dont 25 réfrigérés - accessibles 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 et qu’il vient réapprovisionner tous les matins et plus si nécessaire. Le paiement se fait uniquement par carte bleue. Une application lui permet de connaître le nombre de casiers vides en temps réel. Un investissement conséquent, reconnaît-il sans vouloir préciser le montant, mais adapté selon lui aux nouveaux modes de consommation comme les drives avec une implantation le long d’un axe très passager.

Ces casiers sont en service depuis le 20 mars. “Les débuts sont encourageants même si on espère toujours plus ce qui est logique mais aujourd’hui la plupart des personnes qui s’arrêtent sont satisfaites des produits que je propose et du système”, constate l’agriculteur qui compte élargir la gamme des produits proposés dans les semaines et les mois à venir.