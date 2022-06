La Nouvelle éco : à Saint-Lactencin, l’imprimerie Bodin se tourne vers l’avenir

C’est une histoire de famille qui défie le temps. L’imprimerie Bodin a été fondée à Buzançais en 1924 par Jules Bodin. Son petit-fils, Jean-Pierre Bodin, actuel gérant, a repris les rênes de l’entreprise en 1993 à la suite de son père et de son oncle. Âgé de 65 ans, il se prépare à son tour à passer la main dans les années à venir à sa petite-fille, Léane, qui a tout juste 20 ans.

L’imprimerie Bodin est ce que l’on appelle une imprimerie de labeur. Elle fait tout type d’impressions sur papier : prospectus, affiches, bulletins municipaux, carnets de factures, etc. Mais elle a une spécialité : les étiquettes enveloppantes à colle, avec un gros client, les huiles Vigean à Clion-sur-Indre.

Une nouvelle machine offset

Depuis 1924, l’imprimerie n’avait pas quitté la rue des ponts à Buzançais où le manque de place se faisait sentir. "On était arrivé à saturation”, reconnaît Jean-Pierre Bodin. La décision a donc été prise de faire construire un nouveau bâtiment de 170 m2 sur la zone artisanale située sur la commune voisine de Saint-Lactencin. Le déménagement a eu lieu début mai. Une machine offset cinq couleurs plus performante a fait son arrivée à cette occasion.

La nouvelle machine offset 5 couleurs va permettre de mieux satisfaire les demandes des clients. - Imprimerie Bodin

Ces nouveaux locaux et cette nouvelle machine ouvrent de belles perspectives de développement à l’entreprise malgré un contexte tendu. Depuis plusieurs mois l’imprimerie est en effet confrontée à des difficultés d’approvisionnement en papier. Jean-Pierre Bodin : “C’est très délicat. Le coût du papier a augmenté de l’ordre de deux chiffres. On arrive à avoir à peu près ce que l'on veut auprès de nos fournisseurs mais il faut jouer serré”, explique Jean-Pierre Bodin. Les nouveaux locaux, plus grands, offrent désormais une capacité de stockage plus importante.