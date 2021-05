La nouvelle-éco : à Saint-Malo, la compagnie Corsaire reprend sa vitesse de croisière

La compagnie Corsaire à Saint-Malo débute vraiment sa saison ce samedi 8 mai. Le 3 avril, elle a repris ses rotations entre Saint-Malo et Dinard, une liaison de moins de 10 kilomètres, mais qui n'a pas très bien fonctionné durant le confinement. "Ce samedi, on va reprendre au fur à mesure de la situation l'ensemble de nos services" explique Jean-Luc Griffon, le gérant de la compagnie fondée en 1904 et qui emploie 33 salariés "on va intensifier nos lignes entre Saint-Malo et Dinard avec 44 rotations".

Nous allons reprendre nos croisières commentées par nos marins en baie de Saint-Malo et au large du Cap Fréhel. Le 14 mai, nous allons proposer à nouveau la remontée de la Rance jusqu'à Dinan - Jean-Luc Griffon

Pendant le pont de l'Ascension, ces visites commentées seront aussi proposées. Pour les Iles Chausey, il faudra attendre le mois de juin.

Pas de groupes

Les groupes représentent une part importante de la clientèle de la compagnie Corsaire, mais pour l'instant ce n'est pas possible "pour le moment, c'est compliqué car il faut engager la responsabilité d'un président de club séniors" souligne Jean-Luc Griffon "il faut attendre que la vaccination se termine et après on y verra plus clair". La compagnie dispose de six bateaux dont les capacités vont de 88 à 286 passagers. Justement la plus grosse vedette à passagers a été mise à l'eau à l'automne dernier, il s'agit du "Corsaire des Iles III". "Il faut être volontaire et positif. Sur la Côte d'Emeraude, nous sommes tous interdépendants entre professionnels du tourisme. Nous, on représente un élément important, mais notre offre est multiple et qualitative et c'est ce qui donne envie aux gens de revenir".

Je considère que je fais un beau métier. On emmène des personnes sur l'eau qui passent un bon moment au large des remparts de Saint-Malo ou des villas de Dinard et apprécient la beauté du site - Jean-Luc Griffon

"Corsaire des Iles III" la nouvelle vedette à pasasgers de la compagnie Corsaire - DR

EN SAVOIR PLUS : le site de la compagnie Corsaire