La nouvelle éco : à Saint-Malo, la vente à emporter pour garder le contact avec les commerçants

La restauration la pratique depuis longtemps. La vente à emporter se développe dans les boutiques de centre-ville. Certains commerçants l'avaient expérimenté à la fin du premier confinement. Aujourd'hui, ils sont toujours plus nombreux à préparer des commandes réalisées en ligne ou par téléphone et retirées en magasin. Dans la rue commerçante du quartier Saint-Servan à Saint-Malo, ils sont près d'une dizaine à proposer des vêtements, outils, linges de maison...

Mélanie Chenais est la gérante de la Droguerie. Pour cette libraire, installée derrière une petite table à l'entrée d'une immense boutique, la vente à emporter est un acte davantage social que financier. "C'est un tout petit pansement sur une grosse catastrophe... ça fera 10% du chiffre d'affaires que l'on fait en temps normal donc ce n'est pas ça qui va nous sauver" Le retrait d'un livre est l'occasion d'un échange, d'une courte discussion. La librairie propose également d'envoyer des livres par voie postale. "Il y a quand même les restrictions de déplacement et les gens isolés qui ne peuvent pas venir donc on tenait à pouvoir leur expédier des livres pour qu'ils se sentent moins seuls".

Mélanie Chenais, la gérante de la librairie La Droguerie à Saint-Malo constate que les clients expriment un réel attachement aux commerces de proximité. © Radio France - Maxime Glorieux

La vente à emporter permet de maintenir un lien de fidélité avec les clients, qui restent tout de même sensible à la préservation des boutiques de leur centre-ville. "Le point positif, il faut en chercher en ce moment, c'est qu'on sent un attachement des gens aux commerces de proximité, explique Mélanie Chenais. Surtout, je pense qu'à Saint-Malo on a encore beaucoup ce lien-là avec les gens et on sent que c'est important pour eux."

Valérie Le Saux, la présidente de l'union des commerçants servannaise, fait le même constat. "Les gens s'arrêtent et, même s'ils n'achètent pas à chaque fois, ils nous encouragent, ça remonte le moral des gens et pour nous c'est indispensable, on est sur la période la plus importante de l'année et il faut que l'on puisse survivre".

Dans sa boutique de loisirs créatifs, Les mains en or, Valérie Le Saux constate que l'idée de la vente à emporter fait son chemin. "Comme je l'ai fait la dernière fois, j'ai invité cette fois les commerçants de la rue à faire comme moi." En plus du retrait de commande, les clients peuvent choisir, à distance, des articles, que la gérante est la seule à manipuler. "La vente se fait à quelques mètres mais c'est un retrait de marchandises puisque les gens n'ont pas le droit de rentrer dans la boutique." Dans une autre boutique de la rue, les clients peuvent cette fois s'approcher des rayons. Les règles de la vente à emporter varient donc selon les commerçants.