La nouvelle éco : à Saint-Marien, la fabrication de lunettes françaises a la cote

Anne-Lise Bertrand s'est installé à Saint-Marien pour lancer son atelier de fabrication artisanale de montures de lunettes il y a plus d'un an. Son activité s'est interrompue trois semaines pendant le confinement. Mais contrairement à d'autres entreprises, les retombées de la crise sanitaire sont encourageantes.

Plus de commandes que l'année dernière

Pendant le confinement Anne-Lise Bertrand a pu terminer ses commandes. Elle a accusé un petit retard à cause de son arrêt pendant trois semaines mais sans conséquences économiques : "J'ai eu autant de commandes voire plus que l'année dernière. Je pense que les gens se sont tournés vers la fabrication française et artisanale et j'en suis ravie" constate Anne-Lise Bertrand.

Et le mouvement n'a pas ralenti, loin de là. Aujourd'hui l'artisane confie être "débordée". Ses clients viennent de toute la France et de l'étranger : "Ils viennent de partout Belgique, New York, de Suisse et de la Creuse ! " dit-elle. Anne-Lise Bertrand fabrique une trentaine de montures sur mesure par mois.