La Nouvelle Éco : à Saint-Martin-d’Auxigny, La Martinoise a débuté la récolte des pommes

La Pink Lady, la Gala et la bio Juliette sont les stars des vergers autour de Saint-Martin-d’Auxigny. La production de pommes dans ce coin du Berry remonterait au XVe siècle mais c’est surtout après 1945 qu’elle a pris son essor pour atteindre son apogée dans les années 1970 avant d’entamer un lent déclin. “Deux tiers des surfaces ont disparu mais depuis une dizaine d’années la production s’est stabilisée”, se réjouit Pierre-Marie Lagogue, arboriculteur et directeur de la coopérative La Martinoise qui emploie 80 personnes à Saint-Martin-d’Auxigny.

Une surproduction nationale en bio

Une nouvelle génération est arrivée et s’est notamment tournée vers le bio qui représente aujourd’hui près du quart des surfaces. Mais le marché connaît une crise de croissance : l’offre en France est deux fois supérieure à la demande. Une partie de la production part donc à l’export, ce qui n’était pas le but recherché au départ. De plus, cette situation risque de démotiver les producteurs qui se sont lancés et de freiner les conversions.

On manque de bras !

Depuis le début du mois, la récolte a débuté et va se poursuivre jusqu’à fin novembre avec un calendrier établi en fonction de la maturité des différentes variétés. Pour l’heure, la cueillette accuse du retard en raison d’un manque de main d’œuvre : “Trouver des cueilleurs est toujours difficile mais cette année on a particulièrement du mal à recruter”, reconnaît Pierre-Marie Lagogue.

Coopérative arboricole créée en 1997, La Martinoise travaille avec une quinzaine de producteurs de pommes principalement installés autour de Saint-Martin-d’Auxigny. Comme en 2020, les pommiers ont à nouveau été victimes du gel. Quelque 13 000 tonnes de fruits issus d'une dizaine de variétés devraient être récoltés cette année sur une superficie d’environ 400 hectares.

Des expéditions dans une quinzaine de pays

Ils sont ensuite stockés en chambre froides, conditionné en barquettes, plateaux et cartons selon le client et expédiées de début octobre à fin juillet. La Martinoise commercialise 80 % de la production à l’export vers une quinzaine de pays (Europe principalement mais aussi Amérique du sud, Moyen-Orient, Afrique du sud et Asie).

La coopérative développe également la plantation de poiriers pour satisfaire une demande des consommateurs en fruits français. L’objectif est d’atteindre d’ici trois ans 10 % de la superficie totale.