La Nouvelle Éco : à Saint-Maur, il y a un an, le confinement avait contraint GC Concept à se réinventer

L’arrêt brutal des événements il y a un an avait eu des répercussions immédiates sur l’agence de communication GC Concept. Durant quelques semaines, elle s’était reconvertie dans la pose de plexiglas et de film anti-microbien.

L’activité s’est arrêtée du jour au lendemain. “Nous avons perdu beaucoup de commandes”, se souvient Bruno Bellamy, gérant de l’agence de communication GC Concept. Avec le confinement, plus de portes ouvertes à annoncer, plus d’opérations commerciales à promouvoir, plus de stands à monter sur des salons parisiens alors que le printemps est traditionnellement une grosse période d’activité.

Une plaquette de produits Covid

Très vite vient l’idée de proposer de nouveaux services. “Quand on est une petite équipe de quatre personnes, c’est plus facile de faire preuve d’agilité”, souligne le gérant. GC Concept dispose notamment d’un petit stock de plexiglas utilisé pour la signalétique. “Avec un client menuisier à Grangeroux, on s’est mis à en proposer à nos clients, commerces et entreprises, afin de leur permettre de pouvoir accueillir à nouveau leurs salariés”, poursuit le gérant. Une plaquette de produits Covid est réalisée dans l’urgence : vente de masques, location de bornes de gel hydroalcoolique, pose de film transparent anti-microbien... Une façon de garder le lien durant cette période avec les clients et de générer un peu de recettes.

L’agence est ensuite revenue à son activité première : la création et la réalisation de différents supports de communication (bâches, affiches, panneaux, totems, tee-shirts...) et la conception de sites internet. Mais, un an plus tard, certaines activités sont toujours à l’arrêt comme le marquage de tee-shirts. Une nouvelle machine avait été achetée dans ce but : “On ne l’a pas allumée depuis trois mois mais par contre tous les mois on doit la rembourser après avoir bénéficié pendant six mois d’un report de crédit”, explique Bruno Bellamy.

L'agence GC Concept s'est installée à Cap Sud suite à l'incendie de ses locaux en centre-ville. - GC Concept

Victime d’un incendie en 2014

Certes, GC Concept en a vu d’autres. En septembre 2014, ses locaux rue du président Wilson avaient été détruits par un incendie. Installée sur la zone commerciale Cap Sud à Saint-Maur, l’agence avait aussi été fortement impactée fin 2018 par le mouvement des gilets jaunes avec l’occupation du rond-point situé à proximité.

Aujourd’hui, la situation reste difficile. L’agence travaillait beaucoup avec des restaurants qui restent pour l’heure fermés. Les portes ouvertes et les salons n’ont pas repris. “En ce moment, on ne peut pas prendre le risque qu’un devis nous passe sous le nez”, reconnaît le gérant qui se dit inquiet pour l’avenir : “Les entreprises ont envie de communiquer mais si on fait encore un exercice dans ces conditions, je ne sais pas où on en sera. On verra dans un an avec celles qui seront encore là.”