La Nouvelle éco : à Saint-Maur, l’engouement pour le camping-car reste fort

Si vous souhaitez partir l’été prochain au volant d’un camping-car, il est temps de vous en soucier. “Nous avons une activité très saisonnière : les ventes se concentrent de mars à juin”, reconnaît Pierre Costes, co-gérant de Berry Campings cars et Cap 36, deux concessions situées sur la zone de Cap Sud à Saint-Maur.

Cet ancien salarié de chez Andritz à Châteauroux a ouvert sa première concession avenue d’Occitanie il y a six ans, le 1er mars 2016, avec pour associé Xavier Clochard qui avait, lui, deux concessions dans la Vienne. “C’est chez lui que j’ai acheté mon premier camping-car en 2008. Nous nous sommes revus par la suite et nous avons sympathisé. Après mon licenciement, l’idée m’est venue d’ouvrir une concession dans l’Indre car il n’y en avait pas.” Ils ont ensuite créé une deuxième concession Cap 36, boulevard du Franc.

Une moyenne de 200 camping-cars par an

Quelque 200 véhicules sont vendus chaque année : 60 % de neufs et 40 % d’occasions. Cinq camping-cars sont, eux, dédiés à la location. Les deux concessions emploient 17 salariés. En 2019, Pierre Costes a organisé sur l’hippodrome de Châteauroux un 1er salon du camping-car. Avec le Covid, il n’y a jamais eu de seconde édition.

“Le premier confinement est arrivé en mars, donc au début de notre période de plus grosse activité. On a eu peur de perdre du chiffre d’affaires. En fait, c’est le contraire qui s’est produit, constate Pierre Costes. Les avions étant cloués au sol, une partie de la clientèle s'est reportée sur d’autres modes de voyage dont le camping-car. À liberté et évasion s’est ajouté un nouveau paramètre : la sécurité.”

Coup de frein sur la production

Les ventes ont progressé de 10 % depuis le début de la crise et la demande est toujours croissante mais les constructeurs ont du mal à suivre, confrontés à la pénurie de matériaux, et notamment de semi-conducteurs. Cette situation perdure depuis l’année dernière et risque de se poursuivre jusqu’à la fin de l’année. Habituellement, Pierre Costes dispose d’un parc de 40 à 50 véhicules, il en a aujourd’hui la moitié.

“On vend les modèles tels qu’ils sont, explique Pierre Costes. On va toujours avoir des véhicules mais ce sera au fil de l’eau. On ne pourra pas satisfaire tout le monde et en particulier ceux qui viendront sur le tard. Nous avons aussi des véhicules en commande pour lesquels on espère que les constructeurs respecteront les délais.” Le marché de l’occasion est, lui, un peu reparti.