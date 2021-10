La Nouvelle Éco : à Saint-Maur, l'enseigne Boulanger ouvre un nouveau magasin

L’enseigne Boulanger poursuit son développement en région Centre. Après Tours, Orléans et Bourges, elle ouvre un nouveau magasin à Cap Sud à Saint-Maur, à l’emplacement de l’ancien Weldom, sur une superficie de 1600 m2. L’enseigne, qui compte aujourd’hui compte plus de 180 magasins en France, continue de tisser sa toile avec pour objectif affiché de proposer à chaque habitant un point contact – magasin ou autre - à 30 minutes de chez lui.

Des services sur-mesure

Si les achats en ligne sont montés en flèche pendant la crise, Boulanger mise sur la nouveauté, la relation client et les services proposés pour faire revenir les clients en magasin. “Le site internet est un vrai allié du magasin : aujourd’hui, c’est devenu un vrai réflexe, le consommateur commence par se renseigner sur internet, souligne Prescilia Gady, directrice du magasin. Le site est donc jugé complémentaire : “Sur 1600 m2, on ne peut bien entendu pas avoir toutes les références mais il sera possible de commander en ligne et de venir ensuite retirer sa commande en magasin”, précise-t-elle.

Le magasin ouvrira quelques semaines avant les fêtes de fin d’année, une grosse période en termes de chiffre d’affaires pour l’enseigne. “Nous savons que nous sommes attendus et nous sommes motivés à l’idée d’apporter quelque chose de différent sur Châteauroux”, se réjouit Prescilia Gady. Le magasin de Saint-Maur emploiera une trentaine de salariés.