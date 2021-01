La Nouvelle Éco : à Saint-Maur, le fabricant de luminaires Roger Pradier va s’agrandir

Dans un contexte difficile, où le marché de l’éclairage a été en recul de 20 % en 2020, l’entreprise Roger Pradier, installée à Saint-Maur près de Châteauroux depuis 1970, a plutôt bien tiré son épingle du jeu mettant en avant à la fois son savoir-faire et sa créativité.

En mars 2020, elle a fermé trois semaines alors qu’elle avait de nombreuses commandes. L’activité a redémarré avec la moitié de son effectif, puis avec la totalité en mai. Fin juillet, elle a connu un pic de commandes lié au confinement qui a été l’occasion pour beaucoup de propriétaires de se préoccuper de leur déco. En septembre, elle était revenue à l’équilibre

Une filiale aux États-Unis

Sur l’année, son chiffre d’affaires est en progression de 7,5 % alors que les prévisions étaient de l’ordre de 10 à 15 %. Mais l’effet Covid s’est malgré tout fait ressentir. Ces dernières années, l’entreprise a renforcé son poids à l’export qui représente 15 à 20 % de son chiffre d’affaire avec en particulier la création d’une filiale aux États-Unis. “Je suis très optimiste pour l’avenir", déclare Tristan De Witte, son PDG, qui a repris l’entreprise en 2017 : "Il y a un intérêt fort pour des produits de haute qualité made in France.”

Des travaux au second semestre

Après un premier agrandissement en 2019, l’entreprise prévoit une nouvelle extension de 2000 m2 en 2022 qui fera qu’elle occupera la totalité de son emprise actuelle. Les travaux doivent démarrer au 2e semestre 2021. Cette extension abritera la chaîne de peinture et de traitement de surface à saturation - qui adoptera un processus plus respectueux de l'environnement - et de nouveaux bureaux pour un investissement global de 4 millions d'euros.

Labellisée depuis 2013 “Entreprise du patrimoine vivant”, l’usine Roger Pradier emploie cinquante salariés. Cinq à dix recrutements sont prévus cette année. ,