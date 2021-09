La Nouvelle Éco : à Saint-Maur, Optical Center lance un service à domicile

Depuis deux ans, l’enseigne Optical Center développe un service mobile pour les personnes qui ne peuvent pas se rendre pour diverses raisons dans une de ses boutiques. Une soixantaine de ces camionnettes équipées des dernières technologies circule aujourd’hui en France. On y trouve une cabine insonorisée et une salle d’examen de vue où peuvent être réalisés des dépistages gratuits par un professionnel, comme en boutique. Elles sont également dotées d’une plateforme élévatrice pour l'accès des personnes à mobilité réduite.

L’un de ces véhicules arrive dans l’Indre conjointement à l’ouverture depuis le 23 août d’une nouvelle boutique sur la zone de Cap sud à Saint-Maur. On y compte une équipe de quatre opticiens et un audioprothésiste. “Nous sommes partis du constat que nous avons une population vieillissante, qui a des difficultés à se déplacer, explique Virgile Garrido, gérant de dix-huit boutiques notamment dans le Cher, l’Indre et l’Allier. L’objectif est de coller au plus proche du besoin en se rendant au domicile des clients. Le camion est un complément par rapport à la boutique.”

Des tournées à partir d’octobre

Des tournées seront mises en place à partir du mois d’octobre dans un rayon de 80 km et selon un calendrier établi en fonction des demandes. Un deuxième passage sera programmé pour la livraison. Dans un second temps, des journées pourront être organisées à la demande d’EHPAD, de maisons médicalisées, de communes, d’associations ou même d’entreprises.

Deux ans et demi de recherche et développement ont été nécessaires à la conception de ces véhicules dont le coût unitaire s’élève à 250 000 euros. Cent-vingt devraient être mis en circulation en France d’ici fin 2022.