La nouvelle éco : à Saint-Nazaire, les boules de Noël haut-de-gamme se commandent désormais sur internet

Cette année François et Sabine Dulin passeront Noël à la maison et non pas dans un chalet en bois. Depuis une trentaine d'années le couple installé à Saint-Nazaire avait l'habitude de passer la fin du mois de décembre sur le grand marché de Noël de Strasbourg pour vendre leurs précieuses boules de Noël en porcelaine. "Ça a été un coup dur quand on a appris l'annulation du marché à Strasbourg" reconnait François Dulin. "C'est notre unique rendez-vous de l'année avec le marché des artisans d'Argelès. Le reste du temps, on le passe dans notre atelier".

Pour les artisans, le manque a gagner est donc considérable. "On a déjà perdu pas mal d'argent parce que l'été a été plus que moyen. La saison désormais est quasiment finie. Heureusement que notre site internet fonctionne plutôt bien". François et Sabine Dulin ont en effet modifié leur site internet avec l'aide de leur fils pour s'adapter à la conjoncture. Et les les clients habituels sont toujours au rendez-vous pour des décorations qui peuvent atteindre plus de 70 euros par boule. "C'est franchement touchant : on sent que la clientèle ne nous a pas oublié. Certains nous ont contacté très vite. Le site a démarré assez fort et c'est le seul point positif de cette fin d'année".