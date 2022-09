La Nouvelle éco : à Saint-Outrille, deux frères ont ouvert un pub dans une ancienne auberge

Fermée depuis 2019, l’ancien restaurant gastronomique La Grange aux dîmes à Saint-Outrille a rouvert cet été dans une version pub. Matthieu et Paul Boigeaud, deux frères natifs de la commune, sont à l’origine de ce projet.

Leur projet aura mis un peu plus d’un an à se concrétiser. Samedi 30 juillet, Matthieu et Paul Boigeaud, deux frères âgés respectivement de 22 et 28 ans, ont ouvert La Grange, un pub, dans leur village natal à Saint-Outrille, près de Graçay, à la place de l’ancien restaurant gastronomique La Grange aux dîmes, dont les murs appartiennent à la commune.

Ces dernières années, Matthieu Boigeaud a touché un peu à tous les métiers dans le secteur de l’hôtellerie-restauration. Il a fait un CAP pâtissier et un CAP cuisine dans ce même établissement qu’il connaît bien pour y être resté quatre ans. Il a ensuite enchaîné par des saisons en France et en Angleterre avant de ressentir l’envie de se poser et de se lancer dans l’entrepreneuriat.

Il a entraîné son frère Paul dans l’aventure. “J’ai un Bac + 2 en informatique mais je ne trouvais pas de travail ici et je ne voulais pas quitter la région. Comme job d’été j’ai travaillé comme chef de rang dans un restaurant à Amboise où mon frère travaillait également. Finalement, ça a duré trois ans !”, raconte Paul.

Le bar a été fabriqué par le frère de Matthieu et Paul qui est menuisier. - La Grange

Une clientèle locale et multigénérationnelle

L’idée n’était pas de reprendre La Grange aux dîmes mais de proposer un autre concept, “un pub anglais made in France”. La Grange est ouvert du mardi au dimanche jusqu’à minuit. La clientèle est à la fois multigénérationnelle et locale. Les deux frères veulent privilégier les produits locaux et notamment les bières artisanales.

Pour répondre à la demande, en plus des planches de fromage et de charcuterie qu'ils proposent déjà, ils vont mettre en place dans les prochaines semaines une restauration simple, notamment des burgers/frites, mais toujours, autant que possible, en s’approvisionnant auprès de producteurs locaux. Ils veulent également ouvrir le lieu à des artistes comme San, de Poulaines, qui va y exposer ses toiles.

“Moi, clairement, je veux m’amuser dans mon métier, confie Matthieu Boigeaud. Ce qui nous plaît, c’est ce côté convivial, familial. On veut travailler avec la commune, ses habitants, rebondir sur des événements, avec des tarifs accessibles, et être en constante évolution.”