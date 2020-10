La nouvelle éco : à Saint-Pierre-de-Chartreuse, le fondateur de "RaidLight" rachète son bébé

Benoit Laval, le fondateur de RaidLight (marque de vêtements et d'équipements pour la montagne) était l'invité de "la nouvelle éco" de France Bleu Isère ce vendredi à 7h15.

En 2016, il avait vendu l'entreprise au groupe Rossignol tout en intégrant la célèbre marque de skis, avant de quitter le groupe en 2019 constatant des divergences. Au printemps 2020, Rossignol décide de se séparer de RaidLight. Benoit Laval, attaché à l'atelier de production installé à Saint-Pierre-de-Chartreuse, se décide à racheter son bébé. La vente a été actée au cœur de l'été. On prend des nouvelles ce vendredi matin.

C’est une drôle d’histoire, ce n’est pas commun de racheter une boîte qu’on a créé et ensuite vendu.

Une entreprise ça évolue, donc il faut faire des choix. On prend des chemins et parfois les chemins se recroisent. Ce n’était pas un mauvais choix à un moment de tenter l’aventure avec Rossignol et puis ça n’a pas fonctionné. Du fait du Covid, Rossignol a décidé de se recentrer sur ses activités, il y avait donc une opportunité de reprendre cette aventure. On le fait et on est très content.

Tout s'est joué pendant le confinement ?

Oui parce que Rossignol envisageait de vendre les machines. Il s’en est fallu de peu. L’atelier avait été démonté, les machines devaient partir, tout était démonté et emballé. Et puis le confinement est arrivé. Les machines n’ont pas pu partir finalement. Elles ont été remontées pour fabriquer des masques pour les salariés de Rossignol et quand nous avons repris l'entreprise au cœur de l'été, les machines étaient toujours là. Alors il n’y a plus les salariés mais on va recruter et remonter cet atelier de production textile à Saint-Pierre-de-Chartreuse pour créer des collections pour l’été prochain. C’est prévu dans le courant de l’hiver. On va réembaucher entre deux et cinq personnes cet hiver et on pense remonter à une dizaine dans les 24 mois.

Comment vit le sport de "plein air" avec la crise sanitaire ?

Tout le monde s’est mis à faire un peu plus de sport, pour aller respirer, pour quitter les endroits urbanisés ou circule plus le virus. Mais pour ce qui est du marché du trail, toutes les courses ou presque sont annulées et donc le marché est bien plus morose que les années précédentes, quand il n'y a pas de tour du Mont-Blanc quand il n'y a pas toutes les grandes courses, ça fait forcément moins de commerce pour nous, donc on prévoit un chiffre d’affaires divisé par deux cette année par rapport à l’année dernière.

Par contre vous innovez compte tenu du contexte avec un nouveau produit ?

Pendant l’hiver on a fabriqué pas mal de masques pour la population de manière bénévole, Et là, on a cherché un masque qui fonctionnerait bien pour faire du sport donc un "2 en 1" que nous proposons à la vente : un tour de cou et un masque barrière. Ce qui permet de le mettre et l’enlever facilement lors d’un ravitaillement lorsqu'on court ou dans une station de ski quand on arrive au télésiège après avoir fini une descente.

