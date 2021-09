La Nouvelle Éco : à Saint-Pierre-de-Chartreuse Raidlight vise les 20% de produits Made in France

France Bleu Isère : Quel bilan un an après la reprise?

Stéphane Bacconnier, directeur général de Raidlight-Vertical : Une belle première année au cours de laquelle nous avons mené de nombreux chantiers aussi bien au niveau logistique, au niveau commercial et au niveau humain. On avait repris 22 salariés de Rossignol, nous sommes aujourd'hui 36 salariés donc une belle progression. Une grande partie des recrutements ont été effectués notamment sur l'atelier. Nous avons relancé nos ateliers et aujourd'hui nous avons recruté quasiment 10 personnes sur l'atelier "Made in France".

Qu'est-ce qui est fabriqué ici à Saint-Pierre-de-Chartreuse aujourd'hui?

Aujourd'hui on fabrique différents produits : on fabrique essentiellement des maillots, des shorts bien évidemment destinés au trail, des sacs à dos de différents litrage, des ceintures de trail, des bonnets, des bandeaux, des collants, et des masques également dans le cadre du Covid.

C'est important pour vous cette relocalisation d'une partie de la production?

Aujourd'hui comme vous le dites c'est bien une partie de la production. On relocalisé 10 % de notre production totale à Saint-Pierre-de-Chartreuse. C'est extrêmement important parce que ça a du sens pour nous. Ça a du sens de fabriquer en France, ça a a du sens de fabriquer avec des produits recyclés parce qu'on est un acteur de notre territoire aussi, on veut faire vivre les personnes localement. Et en tant que trailer ça a tout son sens : on est très attaché à l'environnement, à la nature, c'est notre terrain de jeu et fabriquer localement avec des produits recyclés, cela a tout sa place chez nous.

Un tee-shirt en cours de confection à Saint-Pierre-de-Chartreuse © Radio France - Lionel Cariou

Il y a de la demande (pour le Made in France) ?

Alors il y a une demande qui est extrêmement forte. La période post-Covid a certainement fait réfléchir le consommateur sur ses achats. Aujourd'hui on est sur-sollicité et on a énormément de mal à faire face à cette demande .

Quels sont vos projets maintenant pour l'avenir?

Bien évidemment on va poursuivre cette fabrication Made in France qui fait réellement partie de notre ADN. Aujourd'hui on a 10 salariés : l'idée effectivement c'est de doubler cette production et atteindre un objectif de 20 % sur l'an II de notre entreprise. Pour cela on envisage d'aller un peu plus bas dans la vallée, peut-être d'ouvrir un autre atelier - on a des projets actuellement pour ouvrir un atelier dans la région de Voreppe et de Voiron en doublant les effectifs. Je profite d'ailleurs de mon passage à l'antenne pour dire que nous sommes actuellement en recrutement sur des postes, notamment des opérateurs de production et surtout à la confection... Des couturiers, des couturières même débutants ! L'essentiel c'est d'avoir envie. Même les personnes qui sont en début de carrière, on est là pour les accompagner et pour les former à nos méthodes.