La Nouvelle éco à Saint-Pierre-de-Chartreuse : Ultime Sport mise sur les récompenses

L'entreprise qui conçoit et confectionne des médailles et des trophées est passée de 4 à 7 salariés et compte encore recruter. Son directeur Jérôme Leleu est l'invité de la Nouvelle éco ce mardi matin.

France Bleu Isère : Quelle est votre production annuelle ?

Jérôme Leleu : Aujourd'hui on fait un peu plus de 100.000 médailles personnalisées par an. On s'occupe de la personnalisation graphique entre le graphiste qui est chez nous et le client ; après on lance la fabrication dans nos ateliers des médailles et des trophées en bois. Parfois des trophées en verre, ça arrive également. Et pour tout ce qui est médaille "finisher" (pour celles et ceux qui terminent une course, ndlr) en métal, on passe par un sous-traitant.

Les médailles en bois sont faites avec du bois de la région...

Tout à fait. Nitre fournisseur est basé dans la Drôme et c'est du bois qui est certifié PEFC, c'est-à-dire qu'il y a une vraie traçabilité et une vraie action éco-responsable derrière : lorsqu'un arbre est retiré, normalement un autre est replanté derrière donc on a vraiment une certification sur le bois. C'est un bois massif, du hêtre. Et une fois qu'on reçoit les planches de bois après on les personnalise en technique de gravure et découpe laser.

Quels sont vos clients ?

Nos clients sont essentiellement des organisateurs de courses, des fédérations sportives, quelques sociétés privées dans l'événementiel, et un petit peu d'entreprises et de clubs qui nous passent également des commandes de textiles et de trophées pour les salariés par exemple.

Aujourd'hui vous êtes 7 et vous allez encore embaucher.

Oui tout à fait. J'ai démarré la société en 2015 tout seuil et courant 2019 j'ai recruté une première personne et puis notre déménageaient à Saint-Pierre-de-Chartreuse début 2020 m'a fait embaucher 2 personnes supplémentaires. À ce moment-là on était 4. Entre temps l'année 2020 et le début 2021 ont été un peu compliqués suite au Covid, et là le fait que les courses repartent on a embauché 3 personnes de plus. Et on prévoir sur les deux années à venir d'arriver à 10 personnes.

