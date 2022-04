La Nouvelle éco : à Saint-Pierre de Jards, des VTT électriques à la conquête du marché européen

Son projet, il avait prévu de le développer aux États-Unis où sa famille s’est installée depuis la fin des années 1980 mais en mars 2020 les vols ont été suspendus à cause du Covid. “Ça n’a pas été un mal au final. J’ai réadapté mon projet pour le marché européen”, explique Andreï Mochkovitch qui travaille depuis quatre ans sur le projet.

Le siège de son entreprise, Stalker mad bike, créée en juin 2020, se trouve à Saint-Pierre de Jards, petite commune à la limite entre l’Indre et le Cher, dont sa famille est originaire. Son créneau : le fat-bike électrique avec pour clientèle principale des agriculteurs, des chasseurs, des pêcheurs et des aventuriers.

Andreï Mochkovitch et plusieurs de ses fat bikes. - Stalker Mad Bike

Puissants, très résistants, dotés d’une importante autonomie, ses vélos ont une vocation utilitaire. Ils peuvent par exemple tracter une remorque de 120 kg. Andreï Mochkovitch explore un autre marché potentiel : celui des véhicules d’intervention, rapides et discrets, pour les militaires et les forces de l’ordre. Il est sur les rangs pour participer à des appels d’offre du ministère des armées.

Le Carnivore, son produit phare

Son catalogue comprend quatorze modèles. Son produit phare est le Carnivore : un VTT électrique de 37 kg qu’il présente comme “le plus puissant au monde”, vendu autour de 8000 euros. Deux mille exemplaires ont déjà été vendus. Il développe actuellement une gamme de modèles urbains.

Les pièces viennent de Chine et sont assemblées à Châteauroux. Mais le coût du transport a été multiplié par deux et même plus depuis la crise sanitaire. “Ça commence à être justifié d’un point de vue économique de rapatrier la fabrication en France”, estime Andreï Mochkovitch.

Bientôt une usine berrichonne ?

Son ambition est désormais de créer une usine, de préférence dans le Berry, où seraient fabriqués les vélos de sa propre marque et d’autres marques à destination du marché européen. Il souhaite ouvrir le capital de son entreprise à des investisseurs privés afin de mener à bien ce projet. L’investissement estimé entre 7 et 8 millions d’euros avec pour objectif de produire 25 000 à 30 000 unités par an.