La nouvelle éco : à Saint-Quentin-Fallavier, LDLC invente le "travailler moins pour travailler mieux"

Le commerce en ligne tire son épingle du jeu depuis le début de la crise sanitaire. Alors quand, en plus, vous vendez du matériel informatique, forcément les feux sont au vert ! Le patron de LDLC, Laurent de la Clergerie était l'invité de "La nouvelle éco" de France Bleu Isère ce mardi à 7h15.

Peut-on dire que LDLC a évité la crise ?

Alors effectivement, comme on est un site de "e-commerce", on fait partie de ceux qui ont un petit peu "profité" de la crise, en effet, avec une année où on a fait 45 % de croissance grâce, entre autre, à l’acquisition d’un concurrent, mais aussi avec une croissance organique c’est-à-dire classique, une hausse de notre activité.

Une situation renforcée aussi par le fait que vous vendez du matériel informatique ?

En effet, une grosse partie de nos ventes est liée au fait que les gens sont passés en télétravail, et qu’il a donc fallu qu’ils s’équipent, pour travailler ou que leurs entreprises les équipent pour travailler. Et puis aussi, c'est un autre élément, que nos clients se sont équipés également en objets "high-tech" pour leurs loisirs, pour s’occuper lors des confinements.

Pensez-vous que cette croissance va durer ?

Incontestablement, il y a en effet de la conjoncture. Mais je pense que la croissance va continuer, car les chiffres que l’on a depuis un an, laissent penser qu’on pourrait reproduire les mêmes performances l’année prochaine.

Et chez vous le télétravail est-il en place ?

Alors si on exclut les employés du site logistique qui forcément travaillent dans les entrepôts, tous les autres corps de métier sont en télétravail : comptabilité, secrétariat, site internet, relations clients, etc. etc. Il n’y a quasiment personne dans les bureaux.

"Le pari que je fais avec la semaine de 32 heures : c'est que sur les quatre jours où ils sont au travail, mes salariés soient beaucoup plus efficaces"

Vous innovez aussi sur le plan social avec la semaine de 32 heures ! pourquoi ?

Alors derrière la semaine de 32 heures, se cache la semaine de quatre jours. La raison pour laquelle j'ai mis ça en place, c’est justement ce cinquième jour "off", pour laisser une pause, une bulle, aux salariés. Pour que, dans ce cadre, ils puissent faire tout ce qu’ils n’ont jamais le temps de faire, qu’ils font parfois le soir ou le weekend sans pouvoir se reposer. Grâce à ce jour qu’ils ont dans la semaine, ils ont des vraies soirées et des vrais weekends en famille. Le pari que je fais moi, étant évidemment que, sur les quatre jours où ils sont au travail, ils soient beaucoup plus efficaces.

Est-ce que c’est rentable ?

Alors il est peut-être un peu trop tôt pour le dire, on a mis en place la semaine de quatre jours il y a seulement 10 jours. Mais a priori oui, c’est rentable ! Ça n’a rien changé dans le fonctionnement de l’entreprise, c’est-à-dire qu’au quotidien, tout se passe normalement. On aura sans doute quelques embauches à faire pour compenser quelques heures, mais c’est très très peu, comparé au global. Et si je prends l’humeur des salariés, ça en vaut vraiment le coup ! Même si, à la fin, ça devait me coûter un peu plus qu’une année normale en 35 heures, je ne le regretterai pas. Sachant bien sûr que les salariés sont payés comme ils étaient payés avant, c’est-à-dire sans baisse de salaire ou quoi que ce soit.

