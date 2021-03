La "nouvelle éco" : à Saint-Romain-de-Surieu, une ferme bio tente de résister à la crise

Carottes, pommes de terre, poireaux, on parlait de légumes dans "la nouvelle éco" ce lundi matin sur France Bleu Isère. Circuits courts et petits producteurs locaux, c'est le principe des AMAP (Association pour le maintien d'une agriculture paysanne). On en compte une vingtaine en Isère, 250 paysans qui, chaque semaine, confectionnent des paniers pour quelque 2500 foyers. Parmi ces 250 agriculteurs, il y a Alexandra Mouchiroud, maraîchère bio à Saint-Romain-de-Surieu.

Rappelez-nous le principe des AMAP ?

On cultive des légumes, en l'occurrence chez nous des légumes bio et chaque semaine, en fonction de ce dont nous disposons, nous confectionnons des paniers pour nos clients qui se sont inscrits. Ce système permet de mettre en relation les paysans et les personnes en direct pour éviter d'avoir justement trop d'intermédiaires, et d'avoir surtout des légumes de qualité super frais.

C'est vous qui décidez ce qu'il y a dans le panier ?

Exactement, c'est la surprise toutes les semaines ! Donc ça permet de faire découvrir des légumes qu'on aurait plus l'habitude de voir en conserve. Et puis de donner quelques idées recettes, aussi.

Est-ce que les confinements et couvre-feux vont ont perturbés ?

On vient de passer quand même plusieurs mois étranges. Le principal problème, c'était le couvre-feu à 18 heures, notamment pour notre livraison de paniers à Grenoble au sein de "l'AMAP au carré". Notre distribution était programmée à 19 heures. Il a fallu s'organiser pour passer à 17h30 pour que les "amapiens" puissent être de retour chez eux à 18 heures. Ça a été assez compliqué. On a beaucoup de personnes qui travaillent en dehors de Grenoble, donc le temps pour eux de rentrer du boulot, ce n'était pas simple. Il y a eu aussi de la solidarité avec des paniers récupérés par certains clients pour leurs collègues notamment.

Par ailleurs, le coronavirus vous-a-t-il apporté plus de clients désireux de revoir leurs modes de consommation ?

Alors, au début, sur le premier continent, oui ! On a eu beaucoup d'appels de gens intéressés pour nous rejoindre. On avait fait une mise en place de plusieurs points de distribution autour de chez nous. Malheureusement, dès le déconfinement, plus personne n'est venu nous voir. Est ce que les gens vont rejouer le jeu ? Un jour, peut-être, on espère..

Pour respecter les consignes sanitaires, avez-vous dû vous adapter ?

On a vu aussi revenir en force les emballages individuels, le plastique, au nom des impératifs sanitaires. Au niveau de l'AMAP, on avait des cagettes réutilisables., on n'avait aucun emballage, rien. Et là, du coup, on a trouvé une solution en "demi-teinte". Les amapiens m'apportaient d'une semaine sur l'autre leurs propres sacs réutilisables.

________________________________________________

France Bleu est à vos côtés durant cette crise sanitaire et économique. Chaque jour à 7h15 dans "La nouvelle éco", votre radio s'intéresse à une entreprise ou un secteur d'activité. Comment se porte-il ? Comment se projette-t-il dans l’avenir ?