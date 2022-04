La Nouvelle éco à Saint-Savin : Xella mise sur l'économie circulaire

Vous êtes d’ailleurs le le leader mondial du béton cellulaire. De quoi s'agit-il?

Dominique Granseigne - Le béton cellulaire c’est un matériau génial. C'es un matériau de construction qui va aussi bien vous servir pour faire vos aménagements intérieurs, pour construire votre maison, pour construire un immeuble, que construire des bâtiments tertiaires - voire des plateformes logistiques - et qui a des grosses propriétés coupe-feu. Dans les centres commerciaux bien souvent les cellules (cloisons séparatives, ndlr) sont faites avec du béton cellulaire.

Vous venez d'investir un peu plus d'un million d'euros dans un nouveau bâtiment qui est construit sur le le site de Saint-Savin. Un bâtiment qui vous permet désormais de recycler une partie des des chutes occasionnées par votre production.

Oui effectivement. Lors de la production les blocs ou les carreaux sont coupés à une certaine taille donc il y a toujours des chutes de production - chutes qui auparavant étaient retraitées soit dans une usine en Allemagne, soit dans d’autres usines du Nord. Ce qui faisait qu’on avait forcément beaucoup de camions sur la route et là on a décidé de d'investir pour retraiter ses chutes de production, c’est-à-dire qu’on va les broyer ce qui permet de réinjecter 15 à 20 % de ces chutes de production dans la production en elle-même. Ce qui nous évite deux camions de sable par jour. On recevait 10 camions de sable par jour, maintenant on en reçoit plus que 8. Et la 2e chose, ces produits-là vont être vendus : pour du remblai, de la litière pour chat... il y a un tas d'utilisations et on a beaucoup de demandes par rapport à ce produit qui a des qualités isolantes et des qualités hydro.

Donc moins de camions, j’imagine qu’actuellement avec les prix des carburants c’est aussi un argument...

On est content d’avoir pris ces cette option parce qu'effectivement avec les prix des carburants on n'a pas envie d'être hyper dépendant de ces carburants! Mais ça a été fait bien avant puisque forcément les travaux ont commencé en septembre et un investissement ne se décide pas comme ça ; c’est un projet qui a duré plus d’un an, pour que nos actionnaires décident de nous accorder cet investissement de plsu d'un million d'euros, ce qui est quand même pour nous un très gros investissement.