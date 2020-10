La nouvelle éco : à Saint-Victor-sur-Loire, les Croisières des Gorges de la Loire voient plus grand

L'activité s'est arrêtée un mois plus tôt que prévu pour les Croisières des Gorges de la Loire, à cause de la crise sanitaire. Mais pas question de rester sur cette saison ratée. L'objectif est de développer l'activité avec des événements privés et un nouveau point d'accès dans les années à venir.

Depuis le 15 septembre, le bateau le Grangent ne quitte plus le port de Saint-Victor-sur-Loire. C'est un mois de plus tôt que d'habitude pour la fin de la saison, mais avec la crise sanitaire, il valait mieux limiter la casse, explique le gérant des Croisières des Gorges de la Loire. "Normalement on finit plutôt vers mi-octobre voire fin octobre, et durant cette période on travaille surtout sur des réservations diligentées par les offices de tourisme et sur des groupes, qui sont assujettis directement à la crise sanitaire, et donc il a été préférable de fermer plutôt que rester ouvert sans rentabilité", détaille Bertrand Chéry.

Bertrand Chery, gérant des Croisières des Gorges de la Loire Copier

Objectif : 10 000 visiteurs de plus

Mais pas question de baisser les bras, malgré une saison à oublier (5000 clients environ contre 25 000 habituellement). Les aides de la Région Auvergne-Rhône-Alpes vont permettre de passer le cap selon Bertrand Chéry. Mais il veut penser à l'après coronavirus et estime qu'il est temps de changer de diversifier l'offre, en proposant notamment des événements privés, et pourquoi pas un nouveau point d'accès (à hauteur de Saint-Paul-en-Cornillon), pour pallier le manque d'accessibilité et de stationnement à la base nautique de Saint-Victor-sur-Loire. Fin septembre, il a présenté son projet aux collectivités locales pour tenter de trouver des soutiens.

"On a souhaité avoir une vision du tourisme sur les cinq à dix ans qui viennent, et présenter justement à la Région, à la métropole et à la ville de Saint-Étienne un projet qui pourrait permettre d'émanciper le tourisme, on a décidé de rien lâcher et aujourd'hui on a un accueil favorable parce qu'on a une écoute autour de nous", commente le gérant de la structure.

L'objectif, avec ce projet de développement, est d'atteindre dans quelques années les 35 000 visiteurs par saison.