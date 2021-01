La Nouvelle Éco : à Sainte-Fauste dans l'Indre, deux trentenaires reprennent le golf des Sarrays

Originaires du Loiret, Anthony Dézécot et Rémi Cabes ont rouvert depuis le 1er décembre le golf des Sarrays. Un parcours de neuf trous situé entre Châteauroux et Issoudun situé sur la commune de Sainte-Fauste. Pour le moment, le bar et le restaurant restent fermés.

Tous deux joueurs de golf, Anthony Dézécot et Rémi Cabes, se sont connus il y a quelques années sur le green. Devenus amis, ces deux cadres, âgés de 35 ans, ont décidé de s’associer pour reprendre en novembre dernier le golf des Sarrays à Sainte-Fauste près de Neuvy-Pailloux, premier golf de l’Indre créé au milieu des années 1980. Une bonne façon pour eux de concilier business et passion.

“Le golf à 9 trous est un format à la mode qui permet d’être à proximité des agglomérations" explique Anthony Dézécot : "Plus accessible et plus facile, il convient aux débutants. Notre volonté est de démocratiser la pratique de ce sport en proposant des tarifs abordables et le prêt de matériel. Le parcours de 3 km se fait en 2h à 2h30.”

Une ouverture en plein reconfinement

Ils ont monté le projet après le premier confinement. En plein reconfinement, ils ont appris que le golf faisait partie des activités autorisées et ont alors décidé d’ouvrir le 1er décembre, un peu plus tôt que prévu. Si l’hiver est une saison creuse, l’initiative a ravi les mordus qui ont un abonnement à l’année. En revanche, le bar et le restaurant doivent rester fermés. Seule une vente à emporter de boissons est proposée.

Anthony Dézécot et Rémi Cabes préfèrent voir cette situation comme une chance : “On veut positiver. Nous n’aurions pas pu ouvrir si vite si nous avions dû tout mettre en place. Ce temps disponible nous permet de faire quelques travaux et aménagements comme la création d’un accueil dédié aux joueurs et d’entretenir les 23 ha du golf.”

Activité de plein air, le golf est compatible avec le respect des gestes barrière et notamment la distanciation. Les groupes sont limités à 10 personnes avec des départs échelonnés. Le matériel prêté est désinfecté après chaque usage. Le golf est ouvert tous les jours sauf le mardi. L’accès est gratuit pour les habitants des trois communes limitrophes : Sainte Fauste, Thillay et Neuvy-Pailloux.

Un restaurant ouvert à tous

Quand le restaurant sera autorisé à rouvrir, Anthony Dézécot et Rémi Cabes ont dans l’idée de mettre plusieurs plats à la carte en semaine et le week-end à des tarifs, eux aussi, abordables. Ce restaurant sera ouvert à tous, que l’on soit golfeurs ou que l’on ait simplement envie de profiter du cadre. La communication va également être relancée pour faire connaître plus largement le golf des Sarrays d’ici le printemps.