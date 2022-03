La Nouvelle éco : à Sainte-Fauste, le Golf des Sarrays est prêt pour les beaux jours

Anthony Dézécot et Rémi Cabes, les deux associés qui ont repris fin 2020 le Golf des Sarrays à Sainte-Fauste, entre Châteauroux et Issoudun, n’ont pas ménagé leurs efforts pour accueillir la clientèle dans les meilleures conditions possibles. Avec le retour des beaux jours, mars marque le début de la saison, même si le parcours de neuf trous est ouvert toute l’année.

Entre contraintes sanitaires et météo défavorable, les débuts n’ont pas été simples. Quand ils ont ouvert, en pleine deuxième vague, le golf était une des rares activités à être autorisées du fait de se pratiquer en extérieur. “Nous avons surfé sur l’engouement des sports de plein air durant cette période”, explique Anthony Dézécot. On s’est adapté. On a mis en place tout ce qu’on pouvait pour que l’activité reste ouverte. On a par exemple une formule abonnement sur six mois avec des cours pour les débutants.”

Près d'une centaine d'abonnés

Leurs efforts ont été récompensés : en un an, le nombre d’abonnés a progressé de 38 % pour atteindre une petite centaine. “Les habitués sont venus plus régulièrement, notamment le soir en sortant du travail”, précise le cogérant. Leur souhait a dès le départ été de rendre la pratique de ce sport réputé élitiste accessible au plus grand nombre, notamment par des tarifs attractifs. “Ils vont demeurer inchangés même si dans le même temps nous avons subi des augmentations par exemple sur le gas-oil pour nos tondeuses.”

La partie restaurant du golf avec une ardoise qui change tous les week-ends. - Le golf des Sarrays

Le Golf des Sarrays attire aussi une clientèle de non-golfeurs, qui vient prendre un verre ou se restaurer les fins de semaine en profitant du cadre. Le bar-restaurant a ouvert dans un second temps, en mai 2021. La salle peut accueillir une vingtaine de couverts. Des soirées à thème y sont régulièrement organisées ainsi que des afterworks tous les premiers jeudis du mois. Une véranda avec vue sur le golf vient d'être aménagée.

À partir du printemps, la zone de practice, la partie du terrain qui permet aux joueurs de s’entraîner sera éclairée le soir. Les deux co-gérants n’excluent pas de proposer certains soirs des nocturnes alliant repas et golf.