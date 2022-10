La Nouvelle éco : à Sainte-Lizaigne, la production d’un whisky made in Berry en plein essor

En décembre dernier, Matthieu et Renaud Mabillot lançaient la commercialisation d’un whisky made in Berry . Les 1500 bouteilles mises en vente étaient rapidement parties. Un démarrage encourageant pour les deux frères qui ont pris en 2013 la succession de leur père, Alain Mabillot, à la tête de l'exploitation agricole.

Du grain au verre

Ils y cultivent des céréales sur 340 ha et du vin sur 10 ha. Les aléas climatiques et la volatilité des cours mondiaux des céréales les ont incités à se diversifier en recherchant une activité pouvant apporter un complément de revenus. La passion de Matthieu pour les spiritueux les a conduits à s’intéresser au whisky. Une partie de l’orge cultivée est désormais conservée pour être transformée en malt localement aux Malteries franco-suisses à Issoudun.

Matthieu et Renaud Mabillot ont investi dans un nouveau bâtiment qui réunit une salle de brassage, un alambic, des cuves et des fûts de chêne. Une partie de la production est vendue, une autre mise de côté pour la faire vieillir et ainsi gagner en qualité. Leur whisky est vendu entre 56 et 65 euros la bouteille selon la cuvée chez des cavistes et dans des épiceries fines du Berry ou sur place à Sainte Lizaigne. On peut également le déguster dans certains restaurants.

Un assistant brasseur/distillateur a été embauché début 2022 afin de faire tourner la distillerie toute l’année. L’objectif est de passer d’une trentaine de fûts aujourd’hui à une soixantaine en 2025.