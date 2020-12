La Nouvelle Éco : à Sainte-Solange, Willy Taureau, charcutier-traiteur, attend beaucoup des fêtes

Plus de mariages, plus d’anniversaires, plus de repas d’anciens, plus de cocktails ou de buffets froids dans les entreprises, le Printemps de Bourges - où il est présent chaque année - annulé... 2020 restera une année noire pour Willy Taureau, charcutier-traiteur installé depuis dix-huit ans à Sainte Solange, près de Bourges. “J’ai dû mettre mes deux salariés qui s’occupent de la partie traiteur en chômage partiel. Je devais prendre un nouvel apprenti, ce que je n’ai pas fait puisque je n’avais rien lui faire faire”, explique-t-il. Il estime à 35 à 40 % la perte de son chiffre d’affaires. Pour limiter la casse, il a renoncé aux quatre semaines de congés qu’il prend habituellement l’été et ne sait pas encore s’il en prendra en février

Une demande plus importante de plats traditionnels

La vente de plats à emporter pour les particuliers, qui représente une part importante de son activité, s'est, elle, maintenue. “Pendant le premier confinement, j’ai très bien travaillé, reconnaît-il. Je faisais pas mal de livraisons, j’en fais beaucoup moins depuis le reconfinement. Mes clients préfèrent venir à la boutique, ça leur donne un bon prétexte pour sortir de chez eux !”Les fins de semaine sont plus chargées. “Comme les gens ne peuvent pas aller au restaurant, ils sont en demande de plats typiques que l’on ne va pas cuisiner chez soi pour deux ou trois personnes", poursuit-il. "En ce moment, je propose des planches à raclette, ils n'ont plus que les pommes de terre à acheter !"

Un coin épicerie très apprécié

Au printemps, il avait mis en place dans sa boutique un coin épicerie avec des fruits, des légumes, des produits crémiers et de première nécessité qui a été très apprécié. “On a gagné de la clientèle suite à ça. Et quand le confinement a été terminé, les gens ont continué de venir acheter chez nous. On constate un retour de la part des consommateurs aux commerces de proximité”, se réjouit-il.

À l’approche de Noël, Willy Taureau a concocté des menus de fêtes à différents prix et renouvelé sa carte qui propose un large choix. Il s’attend à une forte demande sur cette période. S’il lui est difficile de se projeter sur l’avenir faute de devis et de visibilité, il est sûr d’une chose : “Ce qui est perdu est perdu, on ne le rattrapera pas. Maintenant, il faut aller de l’avant et être prêt et réactif quand ça repartira.”