La nouvelle éco : à Salaise-sur-Sanne, Trédi recrute pour traiter les déchets médicaux liés au coronavirus

Le site Trédi de Salaise-sur-Sanne emploie environ 200 salariés et continue de recruter face à une activité en pleine expansion depuis le début de la crise sanitaire. Jean-Claude Battaglia, directeur du site était l'invité de la "nouvelle éco" de France Bleu Isère ce mercredi à 7h15.

Rappelez-nous ce que vous faites de ces gants, ces tests PCR et autres blouses usagés ?

Alors l’usine Trédi, qui est située à Salaise sur Sanne, traite et valorise depuis plus de 30 ans les déchets les plus complexes. Des déchets chimiques, médicaux et en particulier tous les matériaux qui ont fait la "une" des journaux depuis plus d’un an maintenant, liés à la crise sanitaire. Nous incinérons les déchets d’activité sanitaire à risques infectieux sur nos unités du site de Salaise c'est à dire les tests, les blouses etc. etc.

Cette crise sanitaire vous a donc apporté un surcroît d’activité ?

Absolument et nous avons dû initier une démarche de modification de l’organisation de notre site. Nous avons trois unités d’incinération sur notre site, nous avons donc décidé de découper l’usine en trois parties autonomes. Nous avons créé des unités à dimension humaine avec un responsable dans chaque unité et des collaborateurs "qualité sécurité environnement", des électromécaniciens et des personnes qui sont en charge du process qui vont œuvrer sur ces unités autonomes, au plus près du terrain. Notre capacité d’incinération des déchets sanitaires est concentrée sur un de nos trois incinérateurs, les deux autres unités continuent de s’occuper des autres déchets industriels, en gros de l’activité que nous faisions avant cette crise sanitaire.

Est-ce que vous recrutez pour faire face a la hausse d’activité ?

Alors oui nous recherchons des profils très variés : des techniciens "qualité sécurité environnement", des électromécaniciens, des conducteurs d’appareils de l’industrie chimique, ainsi que des chimistes de laboratoire.

Est-ce que vous pouvez former celles et ceux qui n’ont pas forcément la compétence requises pour postuler ?

Nous faisons appel à de l’alternance et nous profiterons de la rentrée 2021, en septembre, pour faire rentrer un certain nombre de profils que nous allons accompagner avec les écoles, en couplant la formation académique des écoles et la formation en interne.

Est-ce que c’est dangereux de travailler chez vous ?

Absolument pas ! nous garantissons un haut niveau de sécurité sur nos sites, à travers des procédures strictes et un accompagnement de haut niveau. Toutes nos offres d’emplois sont sur notre site internet ou en contactant directement le site sur place à Salaise-sur-Sanne.

