La Nouvelle éco : à Salindres Gard'Bois a le standard qui chauffe en ce moment

Les températures viennent de chuter d'un seul coup, ces derniers jours, et partout en France. Une aubaine évidemment pour cette société gardoise ! Guillaume Charmasson, le président de "Gard'Bois", spécialiste du chauffage au bois, reconnaît : "C'est bon signe pour nous ! La saison redémarre tôt pour l'instant (..) Septembre c'est toujours un gros mois pour nous, on avait un carnet de commandes bien rempli, mais hier dès l'ouverture du standard ça n'a pas arrêté".

100% local et français

Son entreprise est installée depuis 5 ans à Salindres. Elle propose différents types de produits. "On a la bûche densifiée, c'est de la récupération de sciures issues de menuiseries (..) mais aussi du granulé du bois" Ce ne sont que des produits locaux. Tout est fabriqué en Lozère et en Haute-Loire. Les écoles et les collectivités frappent de plus souvent à sa porte, "surtout pour le granulé", nouvelle tendance du moment.

Gard'Bois sera notamment présent ce jeudi, au Parc expo à Méjannes-les-Alès, pour la rencontre économique "business and connect" organisée par Gard Entreprises. Le champion du "made in France", Arnaud Montebourg, est l'invité d'honneur de cette nouvelle édition.

Gard'Bois, dans la Nouvelle Eco, sur France Bleu Gard Lozère Copier