La Nouvelle éco : à Salon-la-Tour elle ouvre son entreprise de traiteur en pleine crise du coronavirus

Énora Mahé a ouvert Umami, qui désigne un goût savoureux en japonais, le 4 septembre dernier à Salon-la-Tour près d'Uzerche où la jeune femme habite. Jusque-là il n'y aurait rien à commenter. Mais cette ouverture intervient à un moment que l'on peut penser mal choisi. Car la crise du covid prive forcément ce genre d'entreprises d'une grande partie de leur marché le plus important : tous les grands événement tels les mariages et baptêmes, les salons etc. Mais Énora Mahé sourit quand on lui en fait la remarque. "Il fallait déjà beaucoup de courage de toute façon pour quitter un emploi salarié en CDI (elle travaillait pour la Salle des Lendemains qui Chantent de Tulle) pour me former en CAP cuisine et ouvrir mon entreprise".

Un très bon début

Qui plus est son activité a plutôt bien démarré quand même. "J'ai eu un mois de septembre assez rempli en fait". Elle a notamment eu des anniversaires , certains relativement gros, 40 personnes. "Pour démarrer c'est aussi bien parce que je ne serai pas capable, un mois après avoir ouvert, de faire des mariages pour 100 personnes". Elle souligne aussi qu'elle a déjà des commandes pour des grands événements pour l'année prochaine, juillet notamment. En espérant bien sûr que d'ici là les temps "soient plus cléments".

Confortée par la crise

Pour tenir jusque ces temps plus cléments, elle a heureusement quelques gros clients réguliers, comme le théâtre des 7 Collines de Tulle. Elle assure tous les repas lors de l'accueil d'artistes. Elle œuvre aussi pour des résidences d'artistes. Elle a par ailleurs développé dès à présent la vente à emporter. "Si malheureusement on revenait à des choses plus strictes je pense que ça se développerait encore plus". Elle est de toute façon confiante en l'avenir au vu justement de la crise du covid. Et même confortée en quelque sorte par elle. Car elle ne travaille qu'en approvisionnement local, ce qui limite l'impact écologique de son entreprise. "Cette crise conforte vraiment cette idée-là". Et de conclure : "Une des réponses à cette crise c'est de retourner vers notre richesse locale et de s'en nourrir au sens propre et au sens figuré".