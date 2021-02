La nouvelle éco : à Salon-la-Tour Roue Léo Vert allie vélo électrique et envie de nature

Il fallait évidemment s'appeler Léonard pour que le jeu de mot ait un sens. Quentin Léonard ne s'en est pas privé. Ce jeune homme, originaire de la Creuse, a créé en octobre dernier "Roue Léo Vert". Il propose des vélos à assistance électrique en location. Il s'adresse bien sûr aux touristes qui pourront ainsi découvrir le secteur en mobilité douce, mais aussi aux habitants locaux qui voudraient faire une balade voire plus pour ceux qui veulent tester ces vélos. "Ils peuvent faire une location longue durée moyennant un coût vraiment plus attractif" précise-t-il.

Un vélo idéal en milieu rural

Car son ambition est autant de faire découvrir la région que ce moyen de locomotion très adapté en fait aux milieux ruraux. "Le vélo électrique respecte cet espace naturel. Il permet aussi aller dans des endroits vraiment retirés qui ne sont pas vraiment accessibles en voiture par exemple". Et le secteur de Salon-la-Tour que Quentin Léonard connaît bien se prête totalement à ça. "On est sur un territoire qui a des paysages plutôt variés et qui a un gros potentiel au niveau des sports de nature et du tourisme".

L'entretien des chemins

Et d'avoir ouvert son entreprise en pleine crise, en période de confinement et en l'absence quasiment totale de touristes ne le gêne pas. Il ne s'attendait pas de toute façon à partir sur les chapeaux de roues sachant que le tourisme dans la région commence vraiment au printemps. Et il a prévu cette saisonnalité. A côté de cette activité-là il propose également un service d'entretien et de création des chemins de randonnée. Et cette activité complémentaire va de soi avec son entreprise. "Pour partir en vélo dans des chemins il faut que ces chemins soient vraiment accessibles, bien balisés" souligne Quentin Léonard.