La nouvelle éco : à Salon-la-Tour, Savatôpié croit en l'avenir de la chaussure made in France

Des chaussures made in France, plus précisément made in Salon-la-Tour en Corrèze. Antoine Tournié a créé Savatôpié. Il fabrique depuis l'été dernier des chaussures en cuir qu'il veut durables, et surtout totalement faites en France, et qu'il vend sur les foires et salons.

Il faut pas mal de courage pour se lancer aujourd'hui dans la fabrication de chaussures en France. La quasi totalité des marques ont depuis longtemps déjà délocalisé la production de leurs modèles. Mais Antoine Tournié répond à la remarque en toute assurance. "Ce n'est pas le domaine économique le plus porteur qui soit. Mais en fait on produit pas mal de matières premières (...) et on n'assemble plus trop en France. Est-ce que c'est pas réaliste de produire aussi ses chaussures à côté ?"

Tout au plus près

Voilà donc Antoine Tournié, dont ce n'est pas la métier d'origine - il travaillait auparavant dans l'insertion professionnelle - qui crée son atelier à Salon-la-Tour, baptisé joyeusement Savatôpié. Il a récupéré les machines au moment du premier confinement et a lancé sa fabrication durant l'été. "J'ai dessiné des chaussures assez simples, des modèles intemporels". Et tous personnalisables. Son credo est de réaliser des chaussures de qualité, avec des produits de qualité venant tous du plus près possible de son atelier. Ses cuirs viennent de tanneries françaises reconnues pour leur savoir-faire. Ses semelles viennent de Grenoble et de Saint-Léonard-de-Noblat. Ses lacets, en lin, viennent de Cholet. Il lui faut 7 heures pour assembler une chaussure.

Le prix juste du made in France

Une qualité et un made in France qui ont un prix plus élevé que celui que l'on trouve pour la grande majorité des chaussures du marché national. Mais qui est assumé par Antoine Tournié. "Est-ce que l'on peut comparer le prix d'un produit fait en France avec un produit fait à l'autre bout du monde où les salaires sont pas les mêmes, où les charges sont pas les mêmes, la qualité, le soin pris pour la fabrication des matières premières sont pas les mêmes". C'est bien ça la valeur du made in France ajoute l'artisan et ses clients l'entendent ainsi également dit-il. "Ça valorise la personne qui travaille à Saint-Léonard-de-Noblat (... ) les gens qui travaillent à Grenoble. Le prix est d'une certaine manière juste".