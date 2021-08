La Nouvelle Éco : à Sancerre, l’ancien communicant a ouvert une vinothèque

Raphaël Guillou ne fait pas partie de ces parisiens qui ont fui la capitale avec la crise sanitaire. Son projet remonte en effet à l’été 2019. Vivant depuis toujours à Paris, il avait d’ailleurs déjà un pied dans le Berry grâce à une maison de famille dans le Sancerrois où il avait pris l’habitude de passer weekends et vacances.

À Paris, Raphaël Guillou travaillait depuis huit ans dans l’événementiel : il organisait notamment des réceptions et des dîners de gala pour des ministères et des ambassades où il était impératif de veiller aux accords entre mets et vins. “Ça a constitué une première approche”, reconnaît-il. Durant ses séjours berrichons, il passait aussi beaucoup de temps avec les vignerons locaux, recueillant de multiples informations.

Il a eu l’idée de s’installer en tant que caviste indépendant multi-marques à Sancerre en constatant qu’un tel commerce n’existait pas. “J’ai tout de suite perçu le potentiel qu’il pouvait y avoir”, dit-il. Le coup d’accélérateur est venu de sa sélection parmi les dix porteurs de projets retenus par Tourisme & Territoires du Cher pour développer l’offre touristique du département.

Un financement participatif pour démarrer

Il a trouvé un local inoccupé en bon état au 22 rue des Juifs, une rue commerçante de Sancerre. Un financement participatif lui a permis de collecter 11 700 euros qui ont financé quelques travaux d’aménagement, l’achat d’une cave à vins, la constitution d’un stock de bouteilles et le paiement de ses loyers pour l’année à venir.

Sa boutique Vue sur Vignes a ouvert le 4 juin. “Il s’agit d’une vinothèque écoresponsable. L’idée est de casser les codes de la cave à vins, proposer quelque chose de plus naturel, plus moderne et plus aéré”, explique Raphaël Guillou. On y trouve une quarantaine de cuvées dont un tiers viennent du Sancerrois, des vins issus certifiés bio ou issus de l’agriculture biodynamique ou de vignerons en reconversion.

Des rendez-vous dans l’hiver

Depuis son ouverture, Vue sur Vignes a connu des débuts encourageants avec une belle fréquentation de touristes français et étrangers boostée par le titre de “Village préféré des Français”, l’émission présentée par Stéphane Bern. Raphaël Guillou va maintenant renouer avec son passé de communicant pour créer des rendez-vous à destination de la population locale et faire en sorte que son activité soit viable sur l’année. C’est aussi pour cette raison qu’il propose des vins d’autres terroirs dénichés au gré de ses déplacements et de ses coups de cœur.