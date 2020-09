" La Nouvelle Éco " : à Sancoins, Germline, dopé par le Covid

Le président de Germline, Philippe Bourgois, en est presque gêné, mais la pandémie a dopé ses affaires. La progression de son chiffre d'affaires a atteint jusqu'à 50 % en juin dernier, 30 % en mars. Le confinement a eu un effet bénéfique sur ses ventes. Germline propose une centaine de recettes à base de graines germées bio et la société a profité de l'engouement des français à consommer mieux : " Les céréales de petit déjeuner ont connu une progression forte, détaille Philippe Bourgois. mais c'est surtout deux autres familles dont les ventes se sont envolées. Il s'agit des germoirs et des graines pour faire la germination à la maison. On a doublé, voire triplé nos ventes. Notre boisson s'est également très bien vendue : le Kombucha. Elle a une valeur probiotique puisque c'est une boisson lacto-fermentée et cette boisson a connu une progression très forte. "

La fabrication de flocons d'avoine bio chez Germline à Sancoins (Cher) © Radio France - Michel Benoit

Germline bouclera son exercice comptable annuel, fin septembre sur une progression de 18 % de son chiffre d'affaires. Pour faire face aux commandes, la société a même embauché : " On a fait appel à cinq intérimaires, poursuit Philippe Bourgois. On a dû modifier l'organisation du travail notamment au niveau de l'atelier de fabrication des céréales pour petit-déjeuner qui est passé en 3 x 8. Cela n'était jamais arrivé chez nous." Deux intérimaires ont été embauchés en CDI, et Germline va encore recruter un cadre commercial et un cadre chargé de la qualité.

Philippe Bourgois, président de Germline à Sancoins (Cher) © Radio France - Michel Benoit

42 personnes travaillent aujourd'hui chez Germline qui investit 350.000 euros pour un nouvel atelier d'extrusion et pour renforcer sa production de barres énergétiques. L'entreprise va étoffer sa gamme de légumineuses à base de pois, haricots, tournesol et fenugrec, une plante herbacée cultivée dans le Cher. Philippe Bourgois est très confiant pour l'avenir : " Ce Covid a été un élément supplémentaire qui permet d'éveiller les consciences, sur la nécessité de faire évoluer nos modes de consommation. Deux tiers de la production agricole aujourd'hui, sert à nourrir des animaux dont nous allons nous nourrir. Cette équation n'est plus viable, assène Philippe Bourgois. C'est pourquoi je pense que l'alimentation végétale va continuer de se développer et surtout le bio qui véhicule beaucoup de valeurs de respect de la nature, de l'environnement, à travers les circuits courts, des matières premières mieux tracées, des process de fabrication moins dégradants pour le produit avec des emballages mieux conçus, des valeurs plébiscitées par le consommateur et cela constitue une lame de fond. " Germline s'approvisionne également dans le Sud, du côté de Carcassonne, où l'entreprise signe des contrats de production avec les agriculteurs bio, sur plusieurs centaines d'hectares.