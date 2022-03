La Nouvelle éco à Sassenage : ACS Steel, de la chaudronnerie aux stations à hydrogène

France Bleu Isère - Vous avez décidé de prendre un virage vers l’hydrogène avec SteelHy. S'agit-il d'explorer de nouveaux marchés?

Sophie Catuogno, PDG d'ACS Steel - Oui. La structure a 20 ans, c'est une structure familiale plutôt très classique dans la chaudronnerie industrielle avec un gros savoir-faire très technique et on a voulu prendre un nouveau virage. Effectivement on va pouvoir proposer à nos clients la fabrication de pièces unitaires très techniques et des prototypes grâce à un savoir-faire ancestral qui est la chaudronnerie. Et en parallèle on va avoir "SteelHy" qui va être doté d’outils de type lasers, presses, le tout robotisé pour nous permettre de fabriquer des pièces en série et pouvoir soutenir le développement de cette filière (l'hydrogène, ndlr).

Cela correspond aussi peut être à une demande nouvelle de vos clients, parce que vous êtes partenaires de longue date d’entreprises de l’énergie, de la chimie...

Absolument. Pour ne rien vous cacher pour nous la période COVID a été plutôt très compliquée puisque, initialement, ACS est un fabricant d'investissements. Ce sont pour la majorité de gros donneurs d'ordre qui nous passent des commandes de pièces très lourdes, plutôt très techniques. Alors nous la décarbonation on connaît depuis très longtemps puisque notre cœur de métier chez ACS c'est l'hydroélectricité particulièrement. L'énergie c’est vraiment notre cœur de métier et on travaillait depuis quelques années déjà pour l’un des constructeurs de stations hydrogène. Et l’idée est partie de là.

Ce virage vers l'hydrogène s’accompagne-t-il de besoins en nouveaux métiers, ou vous avez déjà toutes les compétences en interne?

Pour nous ce sont de nouveaux métiers en majorité. Pour l’instant j’ai des salariés qui sont chaudronniers et soudeurs chez ACS . Dans le nouvel atelier on va embaucher des laséristes, des peintres aussi, et puis on aura également de nouveaux métiers dans le sens où on va développer un service R&D, ce qui n'existe pas pour l’instant.

Aujourd'hui vous êtes combien chez ACS Steel et combien de personnes pensez-vous embaucher?

Aujourd'hui nous sommes à peu près une vingtaine. On est en train de commencer à embaucher et a minima dans un an nous serons une cinquantaine. Je ne vous cache pas que les perspectives de développement d'ici 4 à 5 ans sont plutôt autour d'une centaine sur le groupe.