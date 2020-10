La nouvelle éco : à Sassenage "GO sport" mise sur le sport à la maison pour lutter contre la crise

Chaque jour, France Bleu Isère accompagne ceux qui font l'économie dans le département. Aujourd'hui la célèbre enseigne "Go sport" dont le siège national est basé à Sassenage en Isère. Go sport doit adapter son offre alors que la pratique du sport est bouleversée par la situation sanitaire.

L'enseigne "Go sport" est née à la fin des années 70 dans la région. À la suite des Jeux Olympiques de Grenoble en 1968, Groupe GO Sport a donné naissance à l’enseigne GO Sport, puis l’enseigne Courir. Aujourd'hui Go sport appartient au groupe Rallye et son siège social est basé à Sassenage depuis 1983. Benjamin Robinet, responsable marketing était l'invité de "la nouvelle éco" de France Bleu Isère ce mardi à 7h15.

Vos magasins ont-ils connu des évolutions avec le confinement et le coronavirus ?

Clairement, on a vu que les pratiques changent. On a d’abord subi de plein fouet le confinement. De mars à mai, la totalité des boutiques étaient fermées, donc forcément ça change un peu l’activité. Ce qu’on a remarqué, en revanche, c’est que notre site internet a bien fonctionné. Il y avait un vrai désir des Français à continuer à faire du sport. Nos ventes en ligne ont explosé, notamment sur des catégories comme le fitness, tout ce qui est équipement pour le sport en intérieur, les tapis, les haltères, les machines, les vélos d’appartement etc... On a aussi créé des tutos - des petites vidéos sur internet- de cours de fitness, de training pour maintenir et pour alimenter cet engouement autour du sport à la maison.

Êtes-vous inquiet de voir la fermeture des salles de sport et d’autres menaces sur la pratique du sport en cette automne ?

Bien sûr ça nous inquiète. Ça a un impact direct sur notre activité au quotidien. On le sent, du jour au lendemain, il peut y avoir des évolutions fortes. Ceci étant, on accepte, on n'a pas le choix et on se prépare pour la suite. Typiquement, les salles de sport ferment, on va reprendre nos cours en ligne qu’on proposait sur du fitness, du yoga et du training. On s’adapte à la situation.

Y a-t-il du monde dans les magasins depuis le déconfinement ?

L’engouement autour des achats sur les sites internet s’est maintenu après le confinement, on avait multiplié nos chiffres par deux, voire par trois. On reste à peu près à ce chiffre là, c'est à dire une multiplication par deux depuis le déconfinement. Donc c’est une tendance lourde qui va rester.

