La nouvelle éco : à Sassenage, la brasserie La Furieuse résiste au coronavirus grâce à la vente locale

Antoine Maulin, co-fondateur de la brasserie La Furieuse, située à Sassenage, tout près de Grenoble, était l'invité de "la nouvelle éco" de France Bleu Isère ce mercredi matin à 7h15.

Les bars vont rester fermer pendant encore dix jours dans la métropole grenobloise, comment faites-vous pour tenir le coup ?

Ce n'est pas la période la plus facile, c'est sûr. Les bars sont fermés, les restaurateurs, pour la plupart, travaillent plus faiblement que l'année dernière et nous avons effectivement dû changer notre façon de faire. Au niveau du conditionnement, nous sortons beaucoup moins de fûts et beaucoup plus de bouteilles. Nous essayons aussi de plus nous tourner vers les commerces de proximité qui peuvent vendre des bouteilles.

Faites-vous plus de ventes en directe depuis votre magasin de Sassenage ?

Oui, la vente en directe représente une partie importante de notre chiffre d'affaire mais ça n'a pas changé depuis l'année dernière car nous travaillons de plus en plus avec les commerces de proximité, ce qui fait que les consommateurs nus trouvent beaucoup plus facilement et ont moins besoin de se déplacer jusqu'à nous.

Vous avez lancé La Furieuse en 2017, votre brasserie artisanale est encore en développement, la crise sanitaire vous met-elle en difficulté pour la suite de votre activité ?

A l'instant T, nous ne sommes pas en difficulté, nous avions la chance de pouvoir voir venir avec de la trésorerie en avance mais elle n'est pas inépuisable et la question se posera si la situation devait durer plus longtemps.

Avez-vous eu recours au chômage partiel pendant le confinement ?

Bien sûr, pendant les mois de mars, avril et mai, l'activité était extrêmement réduite, même si nous continuons à travailler avec les commerces alimentaires, l'activité tournait lentement. Nous avons utilisé le chômage partiel pour quatre de nos salariés (sur six en tout, ndlr).

Si une nouvelle grosse vague épidémique arrivait et que nous devions revivre un confinement, avez-vous des pistes pour vous réinventer et adapter votre activité ?

Il faudra bien que nous les trouvions car il faudra bien que nous continuions à vivre. Il faudrait s'orienter un peu plus vers la vente en ligne, par exemple. Essayer de développer des partenariats avec des entreprises locales, des comités d'entreprises. Nous n'avons pas d'autres pistes pour le moment.

Antoine Maulin, on entend un discours presque moralisateur parfois, nous demandant de ne pas trop nous rassembler pour éviter les risques de propagation du coronavirus. Quand vous discutez avec les clients, avez-vous l'impression qu'ils s'empêchent d'aller boire des coups avec leurs amis et leur famille ?

De fait, ils se restreignent, on croise moins de gens et notre vie sociale est forcément réduite en cette période et puisque la bière est une boisson conviviale qu'on boit avec amis ou avec la famille qu'on voit moins, automatiquement, on boit moins de bière.