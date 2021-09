La Nouvelle Eco : à Saulges, la société Garden Events invite la nature sur les murs

La société Garden Events, basée à Saulges, est le premier fabricant français de murs végétaux. Cette entreprise d'architecture paysagère tourne à plein régime grâce à un concept qui séduit de plus en plus la clientèle.

La Nouvelle Eco, coup de projecteur sur l'économie et l'artisanat de notre département. France Bleu Mayenne est à Saulges. C'est là, dans cette petite commune, qu'est installée la société Garden Events, créée à Paris en 2017 avant d'être délocalisée chez nous.

Gares SNCF, mairies, entreprises : la PME mayennaise fabrique, commercialise et installe des murs végétaux mobiles un peu partout en France. Les commandes affluent, c'est une réussite explique le fondateur et gérant de Garden Events, Maxime Landini : "à Saulges, on a un concept-store végétal, un showroom où l'on présente les différentes solutions de murs végétaux naturels. Un mur végétal, ce sont des plantes qui se développent verticalement. L’ensemble de la structure du mur végétal ainsi que les panneaux végétalisés sont conçus dans notre atelier pour permettre une installation rapide et sans encombre sur place. Et il y a un système d'irrigation intégré".

Les murs végétaux, installés dans les entreprises, permettent, selon le patron de Garden Events, d'améliorer et d'apaiser le cadre de travail. Ils sont également très utiles pour l'isolation thermique et phonique des bâtiments. Autre atout : les plantes dépolluent l'air, l'assainissement de l'air est assuré par les végétaux utilisés. La petite société de Saulges tourne aujourd'hui à plein régime, le concept est très à la mode, "on est présent partout en France, je ne m'attendais pas à ça quand je me suis lancé dans cette aventure, ça fait plaisir" souligne Maxime Landini.