La Nouvelle éco : à Saulzais-le-Potier, la boulangerie a rouvert après huit mois de fermeture

Déjà installés à Saint-Amand Montrond, Gaëtan et Sophie Aveline ont repris fin août la boulangerie du village de Saulzais-le-Potier qui avait fermée en décembre 2021 pour la plus grande satisfaction des élus et des habitants.