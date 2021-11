La Nouvelle Éco : à Ségry, des sapins de Noël qui poussent dans le Berry

Depuis 2003, Marc Étave, agriculteur céréalier en Champagne berrichonne, cultive des sapins qu’il vend en fin d’année à des jardineries et des grandes surfaces. Il propose également une vente directe au domaine les fins de semaine jusqu’à Noël.

Entre 14 000 et 15 000 sapins sont replantés tous les ans

C’est en 2003 que Marc Étave, agriculteur à Ségry, a eu l’idée de se diversifier en plantant des sapins sur son exploitation de 170 hectares à cheval entre l’Indre et le Cher. Plateau calcaire, la Champagne berrichonne ne se prête pas vraiment à ce type de culture mais elle peut cependant s’envisager sur certaines zones moins pierreuses au PH moins élevé.

70 % des sapins sont des Nordmann

Chaque année, Marc Étave replante en octobre entre 14 000 et 15 000 sapins, principalement des Nordmann (70 %), une variété préférée par les acheteurs car plus résistante. Les sapins sont coupés au bout de 5 à 10 ans selon la taille. Les coupes se font parcelle par parcelle “de façon intelligente” en laissant à certains sapins la place pour continuer à s'épanouir. Les plus grands peuvent atteindre 4 mètres.

“À partir de la troisième année, on taille le sapin trois fois dans l’année, explique Marc Étave. L’objectif est d’accompagner sa croissance pour avoir un sapin qui soit visuellement le plus harmonieux possible autant par sa forme que par sa densité. Ce qui m’intéresse, c’est de faire de la qualité.” Au bout de dix ans, la parcelle est retournée avant d’être replantée.

En 2018, Marc Étave a entamé sa conversion en bio. Il a fait sa première récolte de graines (lentilles, pois chiches, tournesols...) 100 % bio cette année. Prochaine étape : passer ses parcelles de sapins en bio. Il y travaille. Pour la première fois cette année, il a utilisé un système de désherbage mécanique afin de limiter l’emploi de glyphosate.

On peut venir chercher son sapin sur place les fins de semaine. - Les Sapins du Berry

Une demande locale

Ses sapins sont vendus principalement en région Centre dans des jardineries et des grandes surfaces. Depuis quatre ans, il propose également une vente directe à la ferme les quatre week-ends avant Noël. “Il y a une demande, ce serait dommage de ne pas la satisfaire”, estime-t-il. La vente débutera ce vendredi 26 novembre. La vente de ses Sapins du Berry représente aujourd’hui 50 % de son chiffre d’affaires.