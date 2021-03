La nouvelle éco : à Seichamps, France Cardio mise aussi sur les masques pour enfants

La start-up France Cardio a Seichamps produit plus de 300 000 masques chirurgicaux jetables par jour. Elle mise désormais aussi sur des masques jetables pour les enfants. Une nouvelle ligne de production est ouverte depuis décembre 2020.

Leur usine de Seichamps tourne à plein régime. Voilà un an que France Cardio produit des masques chirurgicaux jetables. La start-up atteint désormais les 300 000 masques par jour, elle en produisait 50 000 au quotidien a ses débuts.

Depuis décembre une nouvelle ligne de production est ouverte. Elle produit des masques chirurgicaux jetables destinés aux enfants. 2 millions de masques sont sortis de l'usine depuis.

Masques adaptés aux visages des enfants

Des masques adaptés à la physionomie des enfants "on a la capacité d'adapter le masque a la physionomie de la personne. On a adapté la taille, l'élastique qui maintien mieux le masque sur le visage" détaille Maxime Bracard, président de France Cardio. Les masques sont de norme IIR, signe d'une forte filtration, une norme aussi utilisée par les professionnels de santé.

Le succès est au rendez-vous selon Maxime Bracard : "nous sommes un fabricant, ce sont les distributeurs qui mettent à disposition nos masques pour les enfants. Mais on en est au point où on fait du drive. C'est à dire que les parents d'élèves ne trouvent pas des masques. Il y a un manque crucial".

Un masque made in Lorraine

Autre argument de poids de la start-up : sa fabrication locale. La barrette du masque est fabriquée dans les Vosges, comme le "tissu" qui compose le masque, l'élastique lui vient de la région lyonnaise.

Avec un chiffre d'affaire de 3 millions d'euros, l'entreprise espère continuer à se développer et espère de futurs contrats. De nouvelles signatures qui pourraient amener d'autres nouvelles signatures, celles de nouveaux salariés "on a une trentaine de salariés en ce moment mais on pourrait rapidement doubler" explique Maxime Bracard.

