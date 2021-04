La nouvelle éco : à Sens le cinéma Confluences rouvrira toutes ses salles le 19 mai prochain

Les lieux de culture qui vont pouvoir rouvrir leurs portes le 19 mai, que ce soit les musées, les monuments, les cinémas, les théâtres, les salles de spectacles avec public, assis dans le respect d'une jauge fixée à 800 en intérieur et en extérieur. Ces lieux de culture sont fermés depuis le 30 octobre dernier mais cette réouverture est-elle synonyme de retour complet de l'activité ? Eléments de réponse avec Cédric Aubry, il est directeur du cinéma Confluences situé à Sens.

Dans trois semaines vous pourrez enfin accueillir les spectateurs au cinéma Confluences. D'abord, est ce que vous allez rouvrir toutes vos salles dans trois semaines? Est ce que vous aurez assez de films à proposer ?

Oui, il n'y a aucun problème pour reprendre l'activité à plein, les spectateurs depuis hier soir nous lance des signaux de grande satisfaction de pouvoir venir fréquenter les salles, donc on est super confiant. Et donc, effectivement, toutes les salles seront ouvertes le 19 mais.

Ca veut dire que tous les cinéphiles seront au rendez vous. Vous n'avez pas peur qu'ils se soient détournés du grand écran pendant ces mois d'absence ?

Non c'est un fait que, au cumul, on sera rendu à 300 jours de fermeture. Néanmoins, on va se retrouver à peu près dans la situation du protocole sanitaire du mois d'octobre avec une jauge un peu plus réduite. Mais par contre, au niveau du protocole sanitaire, on sera dans les mêmes conditions et je parle de cette période là parce qu'elle était assez faste. Ça me parait être un paradoxe, mais les entrées étaient très, très satisfaisantes dans la période d'octobre, durant la période des vacances de la Toussaint..

Avec ce protocole sanitaire vous ne pourrez pas remplir complètement votre cinéma comme avant la crise sanitaire. Est ce que ça veut dire que certains de vos salariés ne vont pas pouvoir reprendre le travail ou pas entièrement ?

J'ai aussi besoin de renouer le contact avec mes équipes. C'est aussi un des grands enjeux de nous retrouver tous ensemble, de refaire notre métier et les équipes sont au taquet, sont prêtes à reprendre. On a plein de films. On avait des films qui étaient à l'arrêt fin octobre, qui sont vraiment très attendus parce qu'ils ont eu des Césars et des Oscars donc tout est prêt.

Justement, expliquez moi comment cela va se passer ? Qu'est ce que nous pourrons voir le 19 mai ? Des films inédits, des films qui se sont arrêtés en pleine diffusion en octobre et qui vont reprendre ?

Oui, pour les ressorties, il y aura Adieu les cons, ADN. Il y aura aussi Drunk qui a eu le César du meilleur film étranger et l'Oscar aussi. Il y aura Garçon Chiffon, Poly, 100% loup. Là, je ne parle que des re-sorties. Il y a déjà pas mal de titres. Et puis, sur les films qui doivent arriver sur nos écrans dès le 19 mai, c'est encore très mouvant depuis hier. On peut déjà parler de Mandibules, de Envole-moi, de Falling, de Slalom et de Tom et Jerry pour les plus petits. Ça va être une période assez faste parce qu'il y a beaucoup de titres.