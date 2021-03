La nouvelle éco : à Servoz le n°1 français de la réparation du matériel Outdoor recoud doudounes et sacs à dos

Depuis 4 ans au pied du Mont-Blanc, à Servoz en Haute-Savoie, l'entreprise Green Wolf assure les réparations après-ventes des grandes marques de l'Outdoor. Signe des temps, de plus en plus de particuliers font aussi appel au service de ses couturières pour prolonger la vie de leurs produits.

C'est le numéro 1 français de la réparation des textiles et équipements Outdoor. Et depuis 4 ans ses machines à coudre sont installées dans le village Servoz dans la vallée de Chamonix. Son nom Green Wolf.

Rapiécer les textiles fragiles et techniques exige un vrai savoir-faire - Nathalie Ecuer

Une réponse au consommer moins

Toutes les grandes marques de l'Outdoor envoient leurs services après-ventes en Haute-Savoie, mais également de plus en plus de particuliers soucieux d'acheter moins et de prolonger la vie de leurs vêtements techniques, sacs à dos ou tentes constate le fondateur et directeur de Green Wolf Fabrice Pairot de Fontenoy.