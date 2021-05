La nouvelle éco : à seulement 21 ans, elles lancent leur entreprise d'accessoires cousus main

Les Lavalloises Alice Rocard et Lucie Launay, toutes deux étudiantes, ont ouvert en mars dernier leur boutique en ligne d'accessoires cousus main, Au fil du temps 53. Des produits 100% réutilisables et écologiques.

Elles n'ont que 21 ans, et lancent déjà leur propre entreprise. Alice Rocard et Lucie Launay, originaires de Laval et Louvigné, ont lancé en mars dernier une boutique d'accessoires cousus à la main, Au fil du temps 53. Elles y proposent chouchous, cotons ou feuilles d'essuie-tout lavables, marques-page, paniers... Des produits 100% réutilisables.

"On s'inscrit vraiment dans une démarche écologique", explique Alice Rocard. "Dans une vie, on utilise énormément de cotons par exemple, les feuilles d'essuie-tout c'est pareil... Au lieu d'avoir des produits qu'on jette chaque jour, _on propose des accessoires réutilisables, bons pour la planète, tout en restant jolis_."

Déjà une centaine de commandes en deux mois

Depuis le lancement de la boutique en ligne en mars dernier, les deux jeunes femmes ont déjà honoré une centaine de commandes. "Au début, c'était surtout nos proches qui faisaient des achats, mais petit à petit le cercle s'est élargi. _On a même eu des accessoires commandés depuis la Hollande !_", se réjouit la couturière.

La boutique demande à Alice Rocard et Lucie Launay beaucoup de travail, alors que, parallèlement, elles poursuivent toutes les deux des études supérieures. "On travaille souvent le soir, après les cours", avoue Alice Rocard. _"_Ça nous arrive de coudre jusqu'à 23h30 ou minuit ! Mais ça ne nous dérange pas, c'est vraiment une passion, et quand on aime on ne compte pas."

Bientôt de nouveaux accessoires

Pour l'instant, les accessoires d'Au fil du temps 53 sont uniquement disponibles sur Internet, via leur boutique en ligne ou sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook. Mais les jeunes entrepreneuses réfléchissent à des partenariats avec des boutiques locales lavalloises, pour exposer leurs produits. "En attendant, on va continuer de développer la marque, en proposant de nouveau accessoires", assure Alice Rocard. "Cet été, on aimerait vendre nos produits sur les marchés au bord de la mer. Et pourquoi pas avoir un stand à l'année au marché de Laval le samedi matin !"