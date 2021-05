La nouvelle éco : à Sézanne, ce couple produit des pâtes 100% marnaises

Les machines tournent enfin à Sézanne, dans l'exploitation agricole de Jean-Baptiste Vervy et de sa compagne Caroline Payen. Le couple lance officiellement cette semaine la production de pâtes artisanales. La marque "Papote" sera bientôt disponible sur les rayons des petites épiceries et supermarchés de la région.

Ce projet collaboratif est né il y a plusieurs mois. Le couple a d'abord cherché des financements, via des contributeurs qui participent en retour à l'élaboration de ces pâtes sèches : "On a convaincu 182 'pasta-testeurs' de toute la France, raconte Caroline Payen. Ils ont été sollicités sur des sujets agricoles et alimentaires. Ils ont répondu à des sujets sur les formes des pâtes, sur les lieux de distribution et sur les futures innovations." Autre avantage pour ces investisseurs : ils seront les premiers à recevoir et goûter les pâtes 100% marnaises.

800 kilos de pâtes par semaine

Trois formes de pâtes courtes et longues ont été choisies par les producteurs et leurs contributeurs. Des produits différents de ce que l'on connaît selon Jean-Baptiste Vervy : "Du fait de la production locale de blé dur, on va avoir des pâtes un peu plus jaunes et bien fermes. Le process de production est également lent pour garder toutes les valeurs nutritionnelles du produit par rapport à des pâtes industrielles." L'objectif de production est simple : sortir 800 kilos de pâtes chaque semaine.

Bien installées dans l'ancien corps de ferme de l'exploitation de 200 mètres carrés, les machines pour fabriquer ces pâtes sèches tourneront donc à un rythme élevé : "Notre objectif, c'est de vendre 20 à 40 tonnes de pâtes à l'année", confirme Jean-Baptiste Vervy. Le prix du paquet de 500 grammes oscille entre 4 et 5 euros pour les pâtes courtes, entre 6 et 7 euros pour les pâtes longues.

Plus de 300.000 euros d'investissement dans les machines

Le couple, lui, a investi plus de 300.000 euros dans cette aventure Papote. Le produit sera bientôt disponible dans les épiceries et les supermarchés de la région. D'ici là, il est possible de se renseigner sur la page Facebook de la marque.