La Nouvelle éco : à Sidiailles, Loubna Tahif se lance dans la fabrication de pains bio au levain

C’est dans une ancienne grange à Sidiailles dans le Cher que Loubna Tahif, une jeune femme de 31 ans originaire de Saint-Août dans le département voisin de l’Indre, vient d’ouvrir le Fournil Fleuri, une boulangerie bio. Avec l’aide de son compagnon, charpentier de profession, et du père de celui-ci, de gros travaux ont été menés pour y aménager un laboratoire de 40 m2 avec son four et une petite boutique de 20 m2.

Mettre la main à la pâte

Après avoir été un temps guide-conférencière, Loubna Tahif a été chargée de mission au Centre permanent d’initiatives pour l’environnement Brenne-Berry, chargée des questions alimentaires. C’est là que l’idée lui est venue : “J’ai eu envie d’aller plus loin, de mettre à proprement parler la main à la pâte, de voir que ce je faisais produisait un effet. Et j’ai toujours été fascinée par les personnes qui font quelque chose de leurs mains.”

Elle a obtenu en juin 2021 son CAP boulangerie qu’elle a passé en candidat libre. À Sidiailles, ce village de quelque 400 habitants qui ne comptait plus un seul commerce, la jeune femme propose toute une gamme de pains bios au levain de longue conservation à des prix accessibles, ainsi des pains gourmands aux fruits et au chocolat et des biscuits. Elle s’approvisionne auprès de producteurs de farine locaux, notamment le Moulin Gribory à Chatelus dans l’Allier.

Le Fournil fleuri propose des pains au levain longue conservation. - Le Fournil fleuri

La vente se fait au fournil les mercredis et vendredis après-midi. Les mardis, Loubna Tahif assure des livraisons chez des particuliers et des points de revente dans un rayon d’une trentaine de kilomètres à la ronde. Le prix qu’elle a obtenu en 2022 lors du concours régional de l’entrepreneuriat par les femmes lui a permis de financer l’achat du véhicule.

Le Fournil fleuri a ouvert samedi 14 janvier. “Après deux ans et demi d'attente, il y a pas mal de joie et d’excitation de voir ce projet aboutir”, reconnaît Loubna Tahif.