La Nouvelle éco : à St-Didier en Velay, Union Plastic traverse la crise sans trembler

La Nouvelle éco à St-Didier-En Velay avec l'entreprise Union Plastic. Une société spécialisée dans les solutions en plastique pour les industries de la santé.

France Bleu Saint-Etienne Loire : Concrètement pour donner une idée, quels sont vos produits qu'ils vont par exemple manipuler dans le milieu de la santé ?

Frédéric Gounon, Directeur Général d'Union Plastic : On fabrique 2 milliards de pièces plastiques par an. Beaucoup de packaging pharmaceutique. Vous allez retrouver des pipettes accompagnant des sirops, des seringues doseuses ou bien des tubes homéopathiques. Nous proposons aussi des solutions plus médicales pour les dialyses ou les transfusions sanguines.

Votre activité souffre du ralentissement de l' économie ces derniers mois ?

Au début on a pu maintenir notre fabrication. Les salariés ont fait un énorme effort collectif pour maintenir l'activité. après nous avons eu un effet de stockage de nos clients. Malheureusement en septembre octobre, le décalage des opérations associé à mois de consommation en pharmacie impacte légèrement nos ventes. On s'en sort plutôt très bien par rapport à d'autres secteurs d'activité mais il y a un effet de la crise.

Le conditionnement du vaccin ça peut vous intéresser ?

Intéressé, forcément car le marché est énorme néanmoins les laboratoires vont mettre le vaccin en flacon et les seringues seront fournies par ailleurs et elles sont serties ce qui n'est pas notre activité. Mais indirectement il y aura certainement des opportunités d'autant qu'on en a pas encore fini avec le virus.