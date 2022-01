La nouvelle éco : à Saint Nolff, Ecodis fournit les magasins bios

L’aventure a commencé dans le garage de Didier le Gars. A l’origine des Nouveaux Robinsons, les premiers supermarchés bios de région parisienne à la fin des années 80, le natif du finistere créé Ecodis il y a 21 ans à Rennes, avant de s'installer dans le Morbihan. « C’était le début du bio non alimentaire, le marché était tout petit on ne savait pas trop où on allait. C’était une entreprise militante ». Parmi ses premiers produits, des bougies bio découvertes en Allemagne et qu’il va distribuer en France. D’autres produits suivront, souvent difficiles à trouver à l’époque. Des cristaux de soude, des paillettes de savon, du bicarbonate.

Le premier savon bio 100% breton

« Aujourd’hui c’est un vrai bazar dit avec un peu de fierté le patron sans cravate. On a des accessoires de cuisine, de la droguerie, des produits d’hygiène, des jeux pour enfants, et même des huiles que l’on fabrique nous-même. On a monté un moulin à quelques kilomètres de St Nolff qui presse des graines bio locales à partir desquelles on a créé le premier savon bio breton ».

Des bâtiments écolos

Chez Ecodis tout est écolo. Jusqu’aux bâtiments fraichement agrandis et entièrement en bois. « On essaye de faire la totale. On est chauffés avec des copeaux issus d’élagages locaux, on a une centrale solaire, on récupère l’eau de pluie, les bureaux sont en construction passive qui ne nécessite pas d’apport de chaleur, on a même un potager ».

Des allures de start up cool

A l’intérieur, du bois aussi, et quelques restes de Street Art datant d’avant l’agrandissement. Entre le gigantesque entrepôt et les bureaux, 90 salariés s’affairent dans une ambiance détendue. « Effectivement, c’est cool, mais il ne faut pas faire d’angélisme, on bosse. C’est l’innovation permanente qui nous permet d’avoir tout cela. Ce sont les produits qu’on est capables d’inventer et d’être les premiers à mettre sur le marché qui financent ces bâtiments ».

La seule en France

Aujourd’hui, Ecodis installé sur la zone de Kerboulard est le seul « éditeur d’écoproduits » à avoir une gamme aussi large en France. « 90% des produits de notre catalogue sont conçus ici et nos approvisionnements viennent quasiment tous de France ou de la proche Europe ». Pour les clients aussi, la proximité est de mise. "On fournit la quasi intégralité des magasins bios, on a 5000 clients dont 4000 en France, et chaque mois, 70 de plus ».

Hors GMS

Détenue par un fond de dotation « pour empêcher toute tentative de rachat », Ecodis, par choix, n’est pas présent en grande distribution, lui préférant les petites boutiques. « On défend un autre type d’économie où il y a plus de respect et de collaboration entre les producteurs, les transformateurs ou les concepteurs comme nous, nos magasins clients et les consommateurs. On essaye de faire du commerce plus civilisé ».