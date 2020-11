La Nouvelle éco : à St-Oradoux-près-Crocq, "Biquette savon" aimerait pouvoir retourner sur les marchés

Alors qu'Emmanuel Macron doit prendre la parole ce mardi 24 novembre à 20h, les commerces non-essentiels croisent les doigts pour avoir l'autorisation de rouvrir. C'est le cas notamment de la savonnerie artisanale "Biquette Savon". Basée dans le Sud-est de la Creuse, à Saint-Oradoux-Près-Crocq, cette petite entreprise fabrique des savons bio au lait de chèvre. Une idée de cadeau qui fait généralement fureur sur les marchés, à l'approche de Noël. Mais pour le moment, avec les règles sanitaires, la gérante Pascaline Recorbet n'a pas le droit d'exposer.

Des ventes sur internet pour se maintenir à flot

"Je n'ai pas le droit de me présenter sur les marchés, or en fin d'année, la plus grosse partie des ventes se déroule sur les marchés de noël et les marchés hebdomadaires", regrette Pascaline Recorbet. Heureusement, son activité n'est pas complètement à l'arrêt. Elle continue d'approvisionner des épiceries, pharmacies ou encore des offices de tourisme qui proposent ses produits à la vente (soit en direct, soit en click en collect).

La savonnerie artisanale dispose aussi d'un site internet où les ventes se maintiennent : "ça ne compense pas en totalité, mais j'ai des clients fidèles et les coffrets de Noël permettent de booster un peu les commandes", assure la gérante. Noël est en effet la deuxième meilleure période de vente pour Biquette savon, après l'été.

Les marchés de cet été ont sauvé la saison

Pascaline Recorbet ne veut surtout pas se plaindre : " J'ai eu beaucoup de chance, assure-t-elle, parce que cet été, j'ai fait énormément de marchés en Creuse et dans les départements limitrophes et ça a largement compensé les pertes liées au premier confinement".

La gérante de la savonnerie artisanale a toutefois préféré décaler la sortie d'une nouvelle gamme de produits, pour éviter d'avoir à faire trop d'investissements cette année. Ces nouveaux produits pourraient voir le jour en 2021.