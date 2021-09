La nouvelle éco : à Strasbourg, des champignons bio prospèrent dans un ancien bunker

La Fédération des aveugles Alsace - Lorraine - Grand Est est connue pour ses ateliers de cannage et de rempaillage de chaises.

Elle veut se diversifier dans le maraichage et la restauration. L'association vient de lancer une champignonnière bio, le "Bunker comestible", dans un ancien entrepôt militaire de 150 m², rue des Remparts, derrière la gare de Strasbourg. Un bunker construit par l'armée allemande à la fin du 19ème siècle.

Trois maraîchers malvoyants sont en formation actuellement. Cette expérience au sein du "Bunker comestible" doit leur permettre de trouver un emploi dans le maraichage. "oui, on s'est mis à la culture", souligne Hakim Koraich, le directeur de l'association, "on est très vite monté en compétence. À défaut d'avoir la main verte, on a une grosse motivation!"

Des pleurotes bio à déguster bientôt © Radio France - Corinne FUGLER

Des rentrées financières pour l'association

"C'est quelque chose de tactile, ça peut être jouable", assure Gabriel Reeb, son président, qui insiste aussi sur l'aspect financier de cette nouvelle filière d'insertion professionnelle. "Ce qui est important pour nous, c'est d'avoir des activités qui nous permettent d'auto-financer les salaires" des futurs maraîchers malvoyants.

Dans cet espace sans fenêtre de 150 m², le "Bunker comestible" va produire chaque semaine 150 kg de pleurotes et de shiitaké (ou lentin du chêne), un champignon originaire d'Asie.

Le shiitake a le vent en poupe © Radio France - Corinne FUGLER

Des champignons alsaciens bio

Les premiers champignons sont déjà en vente dans les locaux de l'association, près de la place d'Austerlitz, à Strasbourg. Dans un peu plus d'un an, on pourra acheter et déguster ces pleurotes dans un café-épicerie, le "Licht!", rue de la 1ère Armée.

Le "Bunker comestible" un projet initié avec la start-up strasbourgeoise "Cycloponics" et soutenu par l'Eurométropole de Strasbourg, qui veut développer l'agriculture bio sur son territoire.

Retrouvez la chronique La nouvelle éco, tous les jours à 7h15 sur France Bleu Alsace.