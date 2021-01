La nouvelle éco : A Strasbourg, la librairie Broglie baisse le rideau

Après "Wolf Musique", en juin 2020, c'est un autre magasin emblématique du cœur de Strasbourg qui ferme définitivement ses portes : la librairie Broglie, qui partage deux trottoirs avec l'ancien magasin d'instruments de musique.

La boutique, qui s'ouvre sur la place Broglie, entre la rue de la Mésange et la rue des Étudiants, a porté différents noms depuis sa création : "Berger-Levrault", dès 1918, puis "Muller", durant quelques années, à la fin du 20ème siècle. Elle vend aussi des livres scolaires et de la papeterie.

Cette librairie indépendante fait travailler neuf personnes. Confrontés à une nette baisse d'activité, le directeur, Patrick Bagyoni, et son épouse Françoise, ont décidé de partir à la retraite après 20 ans à la tête du magasin, dont ils ont pris les rênes en janvier 2001.

La concurrence des grosses plateformes de vente en ligne

Le chiffre d'affaires du magasin a baissé avec l'essor des sites de vente en ligne. Les libraires strasbourgeois se sont lancés, eux aussi, dans l'e-commerce, mais sans la force de frappe des grandes plateformes. Leur département de livres scolaires, qui faisait leur réputation, a également souffert du développement des cartables numériques.

Fermeture imminente pour la librairie strasbourgeoise © Radio France - Corinne FUGLER

Le marché de Noël éloigne les Strasbourgeois du centre-ville

Pour Patrick Bagyoni, sa librairie, comme les commerces voisins, a pâti également de la raréfaction des parkings et de "la muséification du centre-ville. On a voulu préserver le tourisme, ce qui fait que le Strasbourgeois ne vient plus".

"Il y a une certaine évasion de la clientèle, en particulier celle de l'extérieur, la clientèle qui ne veut plus venir en ville et qui préfère, soit acheter sur internet depuis son village ou sa banlieue, soit aller dans les centres commerciaux."

"Nous avons eu une grosse perte sur le mois de décembre depuis l'attentat du Bataclan, puisque, avec la sécurité, avec la bunkerisation du centre-ville (au moment du marché de Noël, ndlr), les Strasbourgeois ne viennent plus en ville en décembre. Et notre clientèle, ce ne sont pas les touristes, mais les Strasbourgeois!"

Enfin la longue période de fermeture de la librairie, au printemps dernier, avec le confinement, a accentué les pertes.

Patrick et Françoise BAGYONI, qui n'ont pas pris de vacances depuis quatre ans, n'ont pas trouvé de repreneur. Le propriétaire du local va devoir lancer des travaux de mise aux normes avant de relouer les lieux. Mais à qui ?

La librairie baissera définitivement son rideau le 27 février.

La librairie Broglie à Strasbourg © Radio France - Corinne FUGLER

Retrouvez la chronique "la nouvelle éco" à 7h17.

France Bleu Alsace est à vos côtés pour vous accompagner pendant cette période de crise sanitaire. Chaque jour, à 7h17, votre radio s'intéresse à une entreprise emblématique de votre région (fleuron industriel, club de sport, association, restaurant, etc...). Comment se porte-t-elle ? Quels enseignements tire-t-elle de cette pandémie de coronavirus ? Comment se projette-t-elle dans l'avenir ?