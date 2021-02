La Nouvelle éco: A Talant, AquaCity ne veut pas boire la tasse

Le coronarvirus nous prive d'aller au resto, il nous empêche aussi d'aller piquer une tête. A Talant, dans l'agglomération de Dijon, le centre AquaCity ne veut pas boire la tasse. Anthony Cornillat, le gérant de cette structure privée à écrit à la préfecture de Côte-d'Or. Il demande le droit de pouvoir accueillir a nouveau les enfants pour les leçons de natation.

Pourquoi jugez vous indispensable d’accueillir à nouveau ce jeune public ?

Anthony Cornillat: Il y' a deux impératifs: tout d'abord retrouver une activité pour ma structure, car les aides ne couvrent que 60% de mes charges. Chaque mois je perds de l'argent. Habituellement, on apprend chaque année à nager à un millier d'enfants. Ce sont leurs parents qui les amènent pour des cours particuliers. C’est mon point fort, je suis ancien champion de natation. On leur apprend à se mettre en sécurité dans l'eau. et c'est là la deuxième priorité: si la fermeture se prolonge 80 % de mes élèves ne pourront pas terminer leur formation. On sait pourtant qu'il faut réduire le risque de noyade avant l'été: apprendre à nager est aussi important que d'aller à l'école.

Vous pourriez accueillir les enfants en sécurité ?

Oui notre bassin fait 11 mètres sur 11, c'est un espace de 150 mètres carrés, on a de la place pour organiser les leçons dans le respect des gestes barrières.

Combien coûte l'entretien de votre structure ?

Je ne peux pas prendre le risque de vider mon bassin. Je dois continuer a chauffer le bâtiment et filtrer l'eau. Notre société compte 6 salariés. Cela fait 19 mille euros de charges chaque mois, je reçois 10 mille euros d'aides. Le calcul est simple: je perds 9 mille euros par mois.

AquaCity a ouvert en 2011 et emploie 6 personnes © Radio France - Olivier Estran

Comment faites-vous pour tenir ?

On a un prêt garanti par l'Etat , mais il faudra le rembourser. On sait que les grosses structures qui font plus d'un million d'euros de chiffres d'affaires ont reçu de nouvelles aides. On voudrait un geste similaire. Suite à notre courrier à la préfecture , on a eu un coup de fil du cabinet du préfet, on sait que notre demande est étudiée, mais on a pas de réponse pour l'instant.

Vous gardez le moral ?

Au début il y'avait de la colère, maintenant on se sent impuissant. Les gérants de salle de sports à Dijon ont tenté de se faire entendre, mais on est sans doute trop petits. On parle beaucoup de la situation des bars, des restaurants, nous on a le sentiment d’être les oubliés de cette crise.

